Футбол
ФК «Ростов» сыграл вничью с «Динамо»161.ru вчера в 10:07
|20′
Сергей Паршивлюк
Константин Плиев
|46′
Александр Зуев
Тимофей Калачев
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
|60′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
|68′
|71′
Миха Мевля
Элдор Шомуродов
Динамо
|Вратарь
1
|Защитник
2
24
25
44
|Полузащитник
5
6
|Нападающий
9
48
Ростов
|Вратарь
30
|Защитник
6
80
|Полузащитник
11
17
84
92
|Нападающий
9
Сегодня, 10 мая, ФК «Ростов» провел выездную игру с московским «Динамо». Результат встречи победителя не выявил, счет — 0:0. Первый тайм прошел без опасных моментов. Исключением стала травма Сергея Паршивлюка.
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