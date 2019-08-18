Футбол

Динамо — Локомотив 1:2Metaratings вчера в 13:50

Динамо — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
3′
Себастьян Шиманьский
13′
27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
64′
67′
Гжегож Крыховяк
68′
Брайан Идову
78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
83′
84′
Владислав Игнатьев
87′
Гильерме
90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
В шестом туре РПЛ «Локомотив» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 2:1. События в этой игре начали активно развиваться сразу после стартового свистка. Уже на третьей минуте новичок динамовцев Максимилиан Филипп прямым ударом со штрафного открыл счет.
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