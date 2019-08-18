В шестом туре РПЛ «Локомотив» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 2:1. События в этой игре начали активно развиваться сразу после стартового свистка. Уже на третьей минуте новичок динамовцев Максимилиан Филипп прямым ударом со штрафного открыл счет.

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе 4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.

Религия Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.

Происшествия Ресторан загорелся в центре Новосибирска Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.

Армия и оружие Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии Лондонская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства участия военных из России в битвах под Иловайском в августе 2014 года на Украине.

Шоу-бизнес Собчак заявила, что жить по чужим правилам не будет Светской львице прискучила будничная жизнь. Она призналась, что ее бунтарский дух силен и ей невмоготу быть как все.

Происшествия Опубликовано видео из дома убитой в Ульяновской области семьи Следственный комитет опубликовал видео из дома в Патрикееве, где обнаружили убитую семью, в том числе двух малолетних детей.

Общество В Приморье объявили штормовое предупреждение на 22 и 23 августа Синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями, которые ожидаются 22 и 23 августа в Приморье, где продолжается паводок из-за затяжных дождей.

Футбол Игбун: почувствовал боль в желудке, но все обошлось Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун прокомментировал победу над «Ростовом» (2:0). Автором обоих голов является Игбун, за что был признан игроком матча.

Здоровье Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля Врачи заключили, что мужчине осталось жить примерно три недели. Уокер скончался спустя 16 дней после того, как узнал о смертельном диагнозе.

Политика Трамп заявил о нежелании больше вести дела с Huawei Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что, вероятно, не будет продлевать для Huawei временную генеральную лицензию и давать отсрочку, а также вести любые дела с компанией.

Общество Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Происшествия В Москве недовольный лечением пациент избил врача В Москве пациент избил заведующего отделением одной из больниц.

Происшествия ДТП с туристическим автобусом в Москве попало на видео Момент столкновения туристического автобуса с фонарным столбом на востоке Москвы попал на видео.

Шоу-бизнес Опубликованы редкие снимки молодой Пугачевой В соцсетях появились фотографии народной артистки СССР Аллы Пугачевой, которые были сделаны для модного журнала Vogue в 1999 году, когда певице было 50 лет.

Происшествия Таксист из Майкопа спас 12-летнюю девочку от насильника На следующий день на Владимира вышли родители школьницы, благодарили его, хотели дать вознаграждение, но мужчина отказался.

Политика В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.

Политика Премьер Дании прокомментировала «идею» продажи Гренландии США Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о возможной покупке Гренландии, заявив, что крупнейший остров в мире не продаётся.

Единоборства Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.

Экономика Таджикистан бежит впереди перевода Причиной обращения стала инициатива НБТ по созданию нового механизма трансграничных переводов с Таджикистаном.

Политика США вводят санкции против РФ для своих целей, заявил премьер Саксонии Премьер-министр федеральной земли Саксония (Германия) Михаэль Кречмер призвал отменить антироссийские санкции, поскольку США используют их в своих целях.

Энергетика «Газпром» добывает впрок По предварительным данным, с 1 января по 15 августа 2019 года «Газпром» добыл 312 млрд кубометров газа, на 1,7% превысив показатели аналогичного периода 2018 года.

Общество Последствия сильного ливня в Сочи попали на видео Утром 17 августа в Сочи прошёл залповый ливень, подтопленными оказались несколько десятков улиц.

Наука Лучшее за день. 17 августа О человеке, который впервые за 60 лет удвоил число женщин-физиков-нобелиатов, о «матери и домохозяйке» из Сан-Диего и о магических числах повествует наш очередной выпуск рубрики «Как получить Нобелевку».

Политика Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США 15 августа власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».

Энергетика Определены регионы России с самым доступным бензином для населения В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.