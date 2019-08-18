с чего всё началось

Накануне сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что у бывшего вингера Баварии есть хорошие предложения со стороны Фиорентины, Спартака и Динамо. Ранее сообщалось, что в трансфере 36-летнего француза был заинтересован Локомотив.

Политика Украинский посол заявил о потере страной признаков государства Постоянные эксперименты над Украиной с 1991 года привели к тому, что она теряет ключевые признаки государственности, считает посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Происшествия СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Происшествия В центре Новосибирска загорелся ресторан Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.

Футбол Хавбек «Луча» получил травму после столкновения с голкипером «Факела» Полузащитник "Луча" Калугин получил серьёзную травму в матче с "Факелом" Полузащитник футбольного клуба "Луч" Дмитрий Калугин травмировался во время матча девятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против воронежского "Факела".

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Политика Сергей Глазьев покидает администрацию президента России Советник президента России Владимира Путина Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Космос В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.

Политика Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы» Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.

Происшествия Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).

Здоровье Что может вылечить хрен? При артрите, подагре и артрозе помогают натирки из хрена. Жевать хрен (не глотать) полезно при насморке и гайморите.

Религия Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.

Экономика Минимальный размер оплаты труда повысят В 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.

Футбол Сергей Семак извинился за «излишне эмоциональное выражение» к судьям Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир.

Театры Метшин стал зрителем ночного «Ходжи» Бекмамбетова в Свияжске Накануне поздним вечером на острове-граде Свияжске в рамках театральной лаборатории «Свияжск АРТель» состоялся второй и заключительный показ эскиза спектакля «Ходжа Насреддин» в постановке знаменитого кинорежиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова.

Происшествия В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Экономика В России самозанятым могут разрешить работать таксистами Правительство России изучает возможность разрешить самозанятым работать таксистами, не нанимаясь в штат к индивидуальным предпринимателям или компаниям.

Политика В США рассекретили данные своей разведки о чернобыльской аварии Судя по рассекреченным документам, в США сомневались в правдивости сообщений о количестве жертв в результате аварии на ЧАЭС.

Теннис Медведев о победе над Джоковичем: Один рывок все изменил Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса-1000» в Цинциннати.