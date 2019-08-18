Футбол
Динамо — Локомотив 1:0 (1-й тайм)Советский спорт 07:46
|2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
|3′
Себастьян Шиманьский
|13′
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
31
Лещук
17
Паршивлюк
44
Шуньич
4
Рыков
3
Плиев
11
Шиманьский
15
Нойштедтер
5
Филипп
77
Каборе
9
Н`Жи
99
Шейдаев
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
3
Идову
17
Жемалетдинов
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
11
Миранчук
9
Смолов
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Накануне сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что у бывшего вингера Баварии есть хорошие предложения со стороны Фиорентины, Спартака и Динамо. Ранее сообщалось, что в трансфере 36-летнего француза был заинтересован Локомотив.
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