Футбол

Динамо — Локомотив 1:0 (1-й тайм)Советский спорт 07:46

Динамо — Локомотив
1 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
3′
Себастьян Шиманьский
13′
Накануне сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что у бывшего вингера Баварии есть хорошие предложения со стороны Фиорентины, Спартака и Динамо. Ранее сообщалось, что в трансфере 36-летнего француза был заинтересован Локомотив.
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с чего всё началось
Московские «Спартак» и «Динамо» заинтересованы в подписании контракта с экс-полузащитником «Баварии» Франком Рибери, сообщает
 сайт журналиста Sky Sports Italia Джанлуки Ди Марцио.
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