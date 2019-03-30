Футбол

Динамо — Локомотив 0:1ProstoProSport 08:55

Динамо — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
Тони Шуньич
24′
Евгений Марков
51′
54′
Игорь Денисов
Хвича Кварацхелия
Евгений Марков
Кирилл Панченко
60′
64′
Антон Миранчук
Вячеслав Грулев
Даниил Липовой
69′
Григорий Морозов
Константин Рауш
76′
81′
Федор Смолов
Эдер
Абдул Азиз Тетте
86′
90′
Алексей Миранчук
Рифат Жемалетдинов
«Динамо» не создало особо опасных моментов, чтобы отыграться. В данный момент «Локомотив» с 38 очками идет вторым в турнирной таблице. «Динамо» занимает 12-ю позицию, набрав 23 очка.
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