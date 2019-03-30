Динамо — Локомотив 0:1ProstoProSport 08:55

«Динамо» не создало особо опасных моментов, чтобы отыграться. В данный момент «Локомотив» с 38 очками идет вторым в турнирной таблице. «Динамо» занимает 12-ю позицию, набрав 23 очка.

Происшествия Toyota сообщила о возможной утечке данных 3 млн клиентов Японская автомобилестроительная корпорация Toyota объявила о возможной краже личных данных 3,1 млн клиентов хакерами.

Происшествия В «Олимпийском» прокомментировали сообщения о пожаре Сообщение о задымлении поступило в 18.50 по мск, очаг был оперативно устранен.

Политика Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300 Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.

Происшествия Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.

Экономика В России могут изменить правила зачисления зарплат Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменении правил зачислении заработных плат россиянам.

Политика МИД РФ отреагировал на высылку с Украины журналистки Бондарь Как ранее сообщило ИА REGNUM, 27 марта на Украине объявили о высылке с территории страны журналиста Маргариты Бондарь из-за «неправильного» освещения общественно-политической ситуации в стране.

Здоровье В Минздраве посоветовали регулировать подвижность в офисах принтерами Правильное расположение принтеров в офисе может увеличить физическую активность его сотрудников.

Политика Квачков назвал Чубайса частью «мировой закулисы» Экс-полковник Владимир Квачков, служивший в военной разведке России, отметил, что считает председателя правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолия Чубайса частью тайной закулисы, правящей миром.

Политика Спецназ СБУ вышел на улицы Украины Сотрудники спецподразделения "А" Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к усиленному патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц накануне выборов главы государства, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.

Политика В России усовершенствуют сферу госзакупок Правительство России и Госдума готовят поправки в законодательство о госзакупках, сообщила в субботу советник спикера нижней палаты по работе со СМИ Анастасия Кашеварова.

Политика Глава финкомитета Госдумы обсудит с ВБ и МВФ новый пакет санкций США В ходе визита в Вашингтон глава комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолий Аксаков намерен обсудить с представителями Всемирного банка и Международным валютным фондом (МВФ) новые антироссийские санкции США Поездка депутата состоится с 5 по 10 апреля.

Экономика Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.

Происшествия Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Татарстане Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в районе села Старое Шигалеево в Пестречинском районе Республики Татарстан, пострадавших нет.

Футбол Лионель Месси повторил рекорд Икера Касильяса в чемпионате Испании Каталонское дерби в рамках 29-го тура чемпионата Испании завершилось домашней победой «Барселоны» над «Эспаньолом» со счетом 2:0. Автором обоих голов стал Лионель Месси.

Политика МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в «день тишины» Украинская полиция получила 159 заявления о нарушении избирательного законодательства в "день тишины" накануне выборов президента страны, сообщил в субботу замглавы МВД Сергей Яровой.