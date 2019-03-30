Футбол
Динамо — Локомотив 0:1ProstoProSport 08:55
Тони Шуньич
|24′
Евгений Марков
|51′
|54′
Игорь Денисов
Хвича Кварацхелия
Евгений Марков
Кирилл Панченко
|60′
|64′
Антон Миранчук
Вячеслав Грулев
Даниил Липовой
|69′
Григорий Морозов
Константин Рауш
|76′
|81′
Федор Смолов
Эдер
Абдул Азиз Тетте
|86′
|90′
Алексей Миранчук
Рифат Жемалетдинов
Динамо
Расстановка 4‑4‑2
1
Шунин
25
Козлов
44
Шуньич
24
Евгеньев
34
Рауш
22
Жоаозиньо
6
Юсупов
5
Тетте
78
Липовой
48
Луценко
8
Панченко
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
14
Чорлука
3
Идову
7
Крыховяк
21
Кварацхелия
6
Баринов
96
Жемалетдинов
24
Эдер
11
Миранчук
Локомотив
Расстановка 4‑3‑3
«Динамо» не создало особо опасных моментов, чтобы отыграться. В данный момент «Локомотив» с 38 очками идет вторым в турнирной таблице. «Динамо» занимает 12-ю позицию, набрав 23 очка.
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