Футбол

Динамо — Локомотив 0:1RT на русском 08:54

Динамо — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
Тони Шуньич
24′
Евгений Марков
51′
54′
Игорь Денисов
Khvicha Kvaratskhelia
Евгений Марков
Кирилл Панченко
60′
64′
Антон Миранчук
Вячеслав Грулев
Даниил Липовой
69′
Григорий Морозов
Константин Рауш
76′
81′
Федор Смолов
Эдер
Абдул Азиз Тетте
86′
90′
Алексей Миранчук
Рифат Жемалетдинов
«Локомотив» набрал 38 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, опередив ЦСКА, которому ещё предстоит провести матч 21-го тура. «Динамо» с 23 очками осталось на 12-й строчке. Ранее сообщалось, что фанаты «Динамо» повторили акцию протеста против руководства клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Владислав Игнатьев: Мы больше хотели выиграть, чем «Динамо»

Советский спорт10:10

«Локомотив» благодаря голу с пенальти обыграл «Динамо»

Soccer.ru08:54

Футбол. РПЛ, Динамо Москва - Локомотив Москва, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru00:28

Игнатьев: «У „Динамо“ были моментики, но „Локомотив“ заслуженно победил»

Sport24.ru10:06

Весеннее обострение Антона Миранчука. «Локомотив» победил «Динамо»

Спорт-Экспресс09:20

Игнатьев: в эпизоде с пенальти в ворота «Динамо» мою ногу задели

Чемпионат10:09

Арбитр всесоюзной категории объяснил ситуации с пенальти в матче между «Динамо» и «Локомотивом»

Матч ТВ09:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:16, Ашберн
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Обновлено вчера в 14:30
Политика

Порошенко поучаствовал в молитвенном мероприятии в день тишины

Президент Украины Петр Порошенко в день тишины поучаствовал в молитвенном мероприятии «Боже, нам единство подай», где вместе с представителями духовенства помолился за мудрость жителей страны во время голосования.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

Минобороны ответило на сообщения о «перехвате» российских Ту-160

Ранее пресс-служба Королевских ВВС Великобритании (RAF) сообщала, что британские истребители Typhoon поднялись с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения российских бомбардировщиков.
Обновлено в 09:57
Музыка

Мик Джаггер отказался от тура Rolling Stone из-за лечения

Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес

Хилькевич распекли за издевательство над дочерью

Обновлено в 09:29
Здоровье

Названа причина неудержимого желания ходить в туалет по ночам

Обновлено в 07:38
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В Саратове произошло частичное обрушение жилого дома

По данным следствия, 30 марта около 11 часов утра произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей 4-этажного жилого дома № 71 по проспекту 50-летия Октября города Саратова.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Спецслужбы Франции и Бельгии готовят провокацию с химоружием в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виктор Купчишин сообщил, что в сирийский Идлиб прибыли представители спецслужб Бельгии и Франции с целью подготовить провокации с отравляющими веществами.
Обновлено вчера в 16:33
Политика

Зеленский гарантировал себе второй тур

Обновлено в 08:53
Происшествия

Полузащитник «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза стал участником автомобильной аварии.
Обновлено вчера в 16:15
Авто

В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»

«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено вчера в 08:45
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114

В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено в 08:37
Политика

Венгрия захотела получать газ в обход Украины

Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года «приобщиться» к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане и поставкам, предназначенным для Европы.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12

Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.
Обновлено в 06:59
Футбол

Юрий Семин прокомментировал результат матча с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал игру своей команды в матче с «Динамо».
Обновлено в 09:39
Происшествия

На машину актера сериала «Бригада» упал сосед

Сегодня утром на автомобиль актера Виктора Супруна, припаркованный на улице Новаторов российской столицы, с высоты упал сосед.
Обновлено в 08:33
Общество

Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля

Вторжение очередного полярного воздуха ожидает местные синоптики в первые дни апреля 2019 года, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 05:14
Транспорт

Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля

С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Политика

Марию Бутину потребовали депортировать из США

Депортировать россиянку на родину предлагается в день приговора 26 апреля. Марию Бутину задержали в июле прошлого года в США.
Обновлено в 00:35
Общество

1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар

Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.
Обновлено в 01:28
Футбол

«Леганес» победил «Хетафе» в гостевом матче

"Леганес" обыграл "Хетафе" в гостевом матче 29-го тура чемпионата Испании (2:0). Голами отметились нападающий Майкл Сантос и защитник Хуан Хуанфран.
Обновлено в 09:58
Политика

Макрон: решение США по Голанам противоречит международному праву

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами нарушает международное право.
Обновлено в 06:52
Игры

Sony прекратит продажи DriveClub в конце августа и вскоре после этого закроет сервера

31 августа Sony прекратит продажи DriveClub, DriveClub Bikes и DriveClub VR в PlayStation Store, а через 7 месяцев после этого, 31 марта 2020 года, компания отключит сервера игр.
Обновлено в 07:08
Общество

Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии

Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Заключенные в России стали чаще бить и оскорблять тюремщиков

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них.
Обновлено в 08:40
Политика

Эрдоган заявил о намерении Турции решить сирийский вопрос «на поле»

Турция намерена решать сирийский вопрос "на поле", а не за столом переговоров, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Шнуров рассказал о доставшемся Матильде после развода имуществе

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после развода оставил больше половины совместно нажитого имущества бывшей супруге Матильде Мозговой.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Тверской области умер «синий пес»

Несколько дней по улице Новая бегала собака, выкрашенная в синий цвет.
Обновлено в 09:13
Политика

В ДНР для Петра Порошенко изготовили двухтонный «Орден Иуды»

Речь идет об "Ордене Иуды", который уже изготовили донецкие мастера. "Награда" диаметром два метра весит более двух тонн.
Обновлено в 02:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное