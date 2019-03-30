Футбол

Динамо — Локомотив 0:1RT на русском 08:54

Динамо — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
Тони Шуньич
24′
Евгений Марков
51′
54′
Игорь Денисов
Khvicha Kvaratskhelia
Евгений Марков
Кирилл Панченко
60′
64′
Антон Миранчук
Вячеслав Грулев
Даниил Липовой
69′
Григорий Морозов
Константин Рауш
76′
81′
Федор Смолов
Эдер
Абдул Азиз Тетте
86′
90′
Алексей Миранчук
Рифат Жемалетдинов
«Локомотив» набрал 38 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, опередив ЦСКА, которому ещё предстоит провести матч 21-го тура. «Динамо» с 23 очками осталось на 12-й строчке. Ранее сообщалось, что фанаты «Динамо» повторили акцию протеста против руководства клуба.
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