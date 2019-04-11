Футбол
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» с «Динамо»Кубань 24 12 апреля в 11:57
|26′
Шарль Каборе
Евгений Марков
|36′
|41′
Вандерсон Соуза
Евгений Луценко
|43′
|46′
Магомед Сулейманов
Иван Игнатьев
Федор Черных
Вячеслав Грулев
|60′
|66′
Шарль Каборе
Даниил Уткин
|76′
Дмитрий Скопинцев
Кристиан Рамирес
Евгений Марков
|77′
Григорий Морозов
Себастьян Хольмен
|79′
Самба Соу
|84′
|87′
Вандерсон Соуза
Динамо
Расстановка 4‑4‑2
1
Шунин
25
Козлов
44
Шуньич
24
Евгеньев
3
Хольмен
20
Грулев
6
Юсупов
27
Соу
22
Жоаозиньо
7
Марков
48
Луценко
39
Сафонов
89
Стоцкий
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
8
Газинский
47
Уткин
33
Перейра
85
Игнатьев
16
Классон
7
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Трансляцию матча ФК «Краснодар» — «Динамо» анонсировали в официальном Instagram-аккаунте парка. «Краснодар» после 22 туров с 41 очком располагается на второй строчке таблицы. Московское «Динамо» с 24 турнирными баллами — на 13-м месте.
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ФК «Краснодар» сыграет с «Динамо» 14 апреля - бывший «динамовец» прогнозирует исход игры
KrasnodarMedia11 апреля в 06:30
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:54, Ашберн
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