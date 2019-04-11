Футбол

В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» с «Динамо»Кубань 24 12 апреля в 11:57

Динамо — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
26′
Шарль Каборе
Евгений Марков
36′
41′
Вандерсон Соуза
Евгений Луценко
43′
46′
Магомед Сулейманов
Иван Игнатьев
Федор Черных
Вячеслав Грулев
60′
66′
Шарль Каборе
Даниил Уткин
76′
Дмитрий Скопинцев
Кристиан Рамирес
Евгений Марков
77′
Григорий Морозов
Себастьян Хольмен
79′
Самба Соу
84′
87′
Вандерсон Соуза
Трансляцию матча ФК «Краснодар» — «Динамо» анонсировали в официальном Instagram-аккаунте парка. «Краснодар» после 22 туров с 41 очком располагается на второй строчке таблицы. Московское «Динамо» с 24 турнирными баллами — на 13-м месте.
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