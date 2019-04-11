В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» с «Динамо»Кубань 24 12 апреля в 11:57

Трансляцию матча ФК «Краснодар» — «Динамо» анонсировали в официальном Instagram-аккаунте парка. «Краснодар» после 22 туров с 41 очком располагается на второй строчке таблицы. Московское «Динамо» с 24 турнирными баллами — на 13-м месте.

В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» с «Динамо»

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