Футбол
Динамо — Краснодар 1:1Бомбардир.ру 08:52
|26′
Шарль Каборе
Евгений Марков
|36′
|41′
Вандерсон Соуза
Евгений Луценко
|43′
|46′
Магомед Сулейманов
Иван Игнатьев
Федор Черных
Вячеслав Грулев
|60′
|66′
Шарль Каборе
Даниил Уткин
|76′
Дмитрий Скопинцев
Кристиан Рамирес
Евгений Марков
|77′
Григорий Морозов
Себастьян Хольмен
|79′
Самба Соу
|84′
|87′
Вандерсон Соуза
Динамо
Расстановка 4‑4‑2
1
Шунин
25
Козлов
44
Шуньич
24
Евгеньев
3
Хольмен
20
Грулев
6
Юсупов
27
Соу
22
Жоаозиньо
7
Марков
48
Луценко
39
Сафонов
89
Стоцкий
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
8
Газинский
47
Уткин
33
Перейра
85
Игнатьев
16
Классон
7
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
«Динамо» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 23-го тура РПЛ. На гол форварда бело-голубых Евгения Маркова краснодарцы ответили мячом полузащитника Вандерсона на 87-й минуте. Динамовцы остались на 13-м месте, «Краснодар» продолжает идти на третьей строчке.
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