Футбол
Динамо — Арсенал (Тула) 3:3Известия 07:45
Чемпионат России, сегодня
Moscow, VTB Arena
Мигел Филипе Кардозу
|2′
Артур Юсупов
|16′
|16′
Евгений Марков
Евгений Луценко
Евгений Марков
|16′
Кирилл Панченко
|29′
Абдул Азиз Тетте
|31′
Григорий Морозов
|45′
|46′
Максим Володько
Виктор Альварес
|47′
Георгий Костадинов
|48′
Кирилл Комбаров
|52′
Резиуан Мирзов
Кирилл Панченко
|60′
|63′
Резиуан Мирзов
Тони Шуньич
Владимир Рыков
|70′
Абдул Азиз Тетте
Владимир Москвичев
|78′
|81′
Эванс Кангва
Даниил Лесовой
|84′
Игорь Горбатенко
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
1
Шунин
25
Козлов
4
Рыков
24
Евгеньев
2
Морозов
9
Кардозу
6
Юсупов
8
Панченко
2 ×
19
Москвичев
22
Жоаозиньо
7
Марков
1
Нигматулин
6
Беляев
8
Григалава
9
Комбаров
21
Альварес
23
Горбатенко
11
Ткачев
19
Мирзов
78
Бакаев
70
Костадинов
22
Лесовой
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» португалец Мигел Кардозу забил первый гол на новом стадионе команды в московском Петровском парке. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 26 мая.
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