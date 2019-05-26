Футбол
Динамо — Арсенал (Тула) 1:1 (1-й тайм)ТАСС 07:10
Чемпионат России
Moscow, VTB Arena
Мигел Филипе Кардозу
|2′
Артур Юсупов
|16′
|16′
Евгений Марков
Евгений Луценко
Евгений Марков
|16′
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
1
Шунин
25
Козлов
44
Шуньич
24
Евгеньев
2
Морозов
9
Кардозу
6
Юсупов
8
Панченко
5
Тетте
22
Жоаозиньо
7
Марков
1
Нигматулин
6
Беляев
8
Григалава
9
Комбаров
13
Володько
23
Горбатенко
11
Ткачев
19
Мирзов
78
Бакаев
70
Костадинов
10
Кангва
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Мигел Кардозу стал автором первого гола на новом стадионе команды в Петровском парке. Португальский форвард открыл счет уже на второй минуте встречи 30-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".
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