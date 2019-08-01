Футбол
«Динамо» Тбилиси вышло в третий раунд Лиги ЕвропыSputnik Грузия 15:41
Футбольный матч между клубами "Динамо" и "Габала" В третьем квалификационном раунде "Динамо" встретится с голландским "Фейеноордом". Первая встреча состоится 8 августа в Роттердаме, а ответная игра неделю спустя в Тбилиси.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 23:08, Ашберн
Экономика
Единая субсидия Дальнему Востоку составит 94 млрд руб. за три года
Дальний Восток на ближайшие три года получит единую субсидию в размере более 94 млрд руб. Об этом, пишет ТАСС, на совещании в регионе заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 18:50
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Настя Каменских показала снимок в жёлтом бикини
Настя Каменских отправилась отдыхать в Италию вместе с мужем, но, даже имея возможность расслабляться целыми днями, не забывает о спорте.
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Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Экономика
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
С 1 августа производится перерасчет размеров страховых пенсий.
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Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
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Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
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Обновлено в 18:22
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено в 18:13
Экономика
Kinross Gold забрала юниорное золото
Компания заплатила $283 млн за актив экс-главы "Полюса" Канадская Kinross Gold покупает один из наиболее перспективных золотых активов в России — месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае — за $283 млн с частичной оплатой собственными акциями.
Обновлено в 19:02
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Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Политика
Мемуары Сноудена появятся в продаже в День Конституции США
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии
Российские силы специальных операций организовали в Сирии засаду на боевиков, после чего те не досчитались 11 человек.
Обновлено в 07:11
Политика
Украинские СМИ назвали главу офиса Зеленского, который устроит США
Ранее украинские СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского.
Обновлено в 22:25
Футбол
«Вулверхэмптон» и «Эспаньол» вышли в 3-й отборочный раунд Лиги Европы
"Вулверхэмптон" переиграл "Крусейдерс" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы и вышел в следующую стадию.
Обновлено в 17:14
Экономика
Выручка Tele2 по МСФО во втором квартале выросла на 12,7%
Операционная выручка мобильного оператора Tele2 по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года выросла на 12,7% и составила 39,7 млрд рублей.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал
Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.
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Общество
Ученый РАН назвал самое чистое место для купания в Черном море
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов считает, что воды вблизи мыса Тарханкут в Крыму лучше всего подходят для купания, потому что являются самыми чистыми в Черном море.
Обновлено в 22:00
Происшествия
Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве
Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:00
Наука
Найден новый способ извлечения соли из морской воды
Обновлено в 08:10
Экономика
Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде
Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
Обновлено в 20:53
Космос
Из центра Млечного Пути вылетела звезда с рекордной скоростью
Согласно теории астрономов, двойная звезда, в состав которой вошла S5-HVS1, подошла достаточно близко к черной дыре в центре Млечного Пути.
Обновлено в 06:52
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49
Общество
S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров
Авиаперевозчик решил привлечь внимание к проблеме масштабных лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 16:42
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Экология
В Амурской области гребень паводка встречает Белогорье
Обновлено в 04:08
Экономика
В России сравнили стоимость использования такси и личного автомобиля
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:21
Политика
Порошенко заявил, что лично составлял Минские соглашения
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично составлял текст Минских соглашений, которые потом были приняты.
Обновлено в 08:27