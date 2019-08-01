Футбол

«Динамо» Тбилиси вышло в третий раунд Лиги ЕвропыSputnik Грузия 15:41

Футбольный матч между клубами "Динамо" и "Габала" В третьем квалификационном раунде "Динамо" встретится с голландским "Фейеноордом". Первая встреча состоится 8 августа в Роттердаме, а ответная игра неделю спустя в Тбилиси.
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«Алашкерт» и тбилисское «Динамо» вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы

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«Динамо» Тбилиси вышло в третий раунд Лиги Европы

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