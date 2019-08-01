Футбольный матч между клубами "Динамо" и "Габала" В третьем квалификационном раунде "Динамо" встретится с голландским "Фейеноордом". Первая встреча состоится 8 августа в Роттердаме, а ответная игра неделю спустя в Тбилиси.

«Динамо» Тбилиси вышло в третий раунд Лиги Европы

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