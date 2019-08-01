Футбол

«Динамо» Тбилиси вышло в третий раунд Лиги ЕвропыSputnik Грузия 15:41

Футбольный матч между клубами "Динамо" и "Габала" В третьем квалификационном раунде "Динамо" встретится с голландским "Фейеноордом". Первая встреча состоится 8 августа в Роттердаме, а ответная игра неделю спустя в Тбилиси.
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Динамо Тбилиси – Габала. Прогноз эксперта кавказское дерби в Лиге Европы

Букмекеры.рф01:04

«Динамо» Тбилиси вышло в третий раунд Лиги Европы

Sputnik Грузия15:41

«Норчепинг», «Мальме», «Пюник», «Динамо» Тб и «Страсбур» вышли в третий отборочный раунд ЛЕ

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«Алашкерт» и тбилисское «Динамо» вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы

Вестник Кавказа16:45
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:31, Ашберн
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Если удастся договориться, то число военнослужащих США в Афганистане будет сокращено с 14 тыс. человек до 8 − 9 тыс. Это почти столько же, сколько было при вступлении Дональда Трампа в должность президента в 2016 году.
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, в частности, на решение Ofcom по RT, будут предусматривать миллионные штрафы для иностранных СМИ.
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Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
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