Футбол
Минское «Динамо» вылетело из Лиги ЕвропыSportbox.RU 14:27
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Стадион «Динамо»
|10′
Дан Спатару
|38′
Леонель Струмиа
|44′
Ричард Фрайдей
|60′
Додо Иларио
Егор Зубович
Кирилл Вергейчик
|62′
|70′
Додо Иларио
Георгий Тигиев
Александр Ксенофонтов
|74′
|76′
Дан Спатару
Martinš Kigurs
|77′
Ричард Фрайдей
Vugars Askerovs
Андрей Залесский
Никита Демченко
|79′
Валентин Ралькевич
|90′+1′
Динамо (Минск)
Расстановка 4‑4‑2
49
Плотников
14
Ксенофонтов
3
Швецов
25
Гаврилович
2
Чиж
24
Демченко
18
Треботич
6
Яхая
20
Билоног
27
Вергейчик
7
Фатаи
35
Ралькевич
13
Юрковскис
33
Кейта
26
Иванов
2
Жулев
88
Фортеш
4
Тоберс
5
Струмиа
99
Askerovs
9
Додо
49
Kigurs
Лиепая
Расстановка 4‑3‑3
Минское «Динамо» на своем поле уступило латвийскому клубу «Лиепая» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Команда Сергея Гуренко покидает розыгрыш турнира.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 17:25, Вашингтон
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