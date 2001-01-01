Футбол
Киевское «Динамо» не стало продавать Цыганкова в «Наполи»ProstoProSport 05:06
Киевское «Динамо» отказалось продавать 21-летнего полузащитника Виктора Цыганкова в «Наполи» за 18 миллионов евро, сообщает Football.ua. По данным источника, неаполитанцы сразу получили отказ от президента киевлян Игоря Суркиса.
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Происшествия
Женщина упала с трапа самолета в аэропорту Пулково
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Армия и оружие
Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии
Обновлено вчера в 11:40
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Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
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В США казнили серийного убийцу «Бобби» Джо Лонга
Смертный приговор убийце восьми женщин Роберту «Бобби» Джо Лонгу приведен в исполнение в штате Флорида, передает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
Обновлено вчера в 22:19
Экономика
В России запретили табло с курсами валют
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Общество
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Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
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В Кремле определились с датой «прямой линии» с Путиным
Дата "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным определена, но объявят ее позже, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Прикамье произошёл взрыв и пожар на газопроводе
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Дочь популярного исполнителя Дмитрия Маликова 19-летняя Стефания растет настоящей красавицей, поэтому неудивительно, что у нее есть поклонники.
Обновлено в 01:41
Политика
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21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Финансы
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 72,32 рубля
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 48,17 копейки — до 72,3186 рубля, курс доллара увеличился на 11,93 копейки — до 64,6106 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:07
Наука
Новая культура эпохи неолита была открыта новосибирскими археологами
Новая неолитическая культура, обнаруженная исследователями Института археологии и этнографии СО РАН (МАЭТ) на юге Западно-Сибирской равнины названа «барабинской».
Обновлено в 02:26
Экономика
Выручка МТС выросла на фоне уменьшения числа абонентов
В МТС подчеркнули, что несмотря на небольшое снижение количества абонентов, выручка компании росла за счет увеличения числа высокодоходных абонентов, которые потребляют несколько услуг компании.
Обновлено вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Финансы
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Обновлено в 06:20
Происшествия
Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарев
Утром 24 мая 2019 года в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Уилан заявил об угрозах в свой адрес
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан, имеющий гражданство четырёх государств, в ходе заседания Лефортовского суда Москвы рассказал о поступающих в его адрес угрозах.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Все пострадавшие при ЧП в Шереметьеве выписаны из НИИ им. Вишневского
Последняя пациентка, пострадавшая в результате авиакатастрофы в столичном аэропорту Шереметьево, выписана из Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Свердловской области осуждён экс-замначальника колонии
В Свердловской области осуждены бывший заместитель начальника колонии №54 и пятеро заключенных этого учреждения.
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Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
В ДНР заявили, что задержанные украинские силовики готовили теракты
По данным МГБ ДНР, украинские силовики готовили теракты на территории ДНР.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Россиян предупредили о риске потери денег из-за СМС-кодов
Поясняется, что банки используют коды, присылаемые в СМС, которые нельзя называть кому-либо, в том числе и сотруднику банка.
Обновлено в 03:32
Энергетика
МВФ не советует России сдерживать внутренние цены на топливо
Прошедшая в российской столице миссия Международного валютного фонда пришла к выводу, что властям РФ стоит постепенно уходить от сдерживания внутренних цен на топливо, а также прийти к более прозрачной системе налогообложения нефтегазового сектора.
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