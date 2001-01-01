Футбол

Киевское «Динамо» не стало продавать Цыганкова в «Наполи»ProstoProSport 05:06

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Киевское «Динамо» отказалось продавать 21-летнего полузащитника Виктора Цыганкова в «Наполи» за 18 миллионов евро, сообщает Football.ua. По данным источника, неаполитанцы сразу получили отказ от президента киевлян Игоря Суркиса.
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Киевское «Динамо» не стало продавать Цыганкова в «Наполи»

ProstoProSport05:06

Киевское «Динамо» отказалось продавать Цыганкова в «Наполи»

Спорт-Экспресс04:34

Киевское «Динамо» отказалось продать Цыганкова «Наполи» за 18 млн евро

Sports.ru03:55

Киевское «Динамо» отказалось продавать Цыганкова в «Наполи» за € 18 млн

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«Динамо» Киев отказалось продавать Цыганкова в «Наполи» за 18 млн евро

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