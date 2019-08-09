Футбол

Динамо (Киев) — Шахтер 1:2Советский спорт 11:59

Динамо (Киев) — Шахтер
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Украины, сегодня
Стадион «Олимпийский»
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑5‑1
71
Бойко
  
94
Кендзера
  
26
Бурда
  
44
Кадар
  
16
Миколенко
  
7
Вербич
  
9
Соль
  
19
Гармаш
  
18
Андриевский
  
14
Де Пена
  
22
Родригес
  
30
Пятов
  
5
Хочолава
  
4
Кривцов
  
22
Матвиенко
  
31
Исмаили
  
19
Соломон
  
6
Степаненко
  
9
Дентиньо
  
21
Патрик
  
7
Тайсон
  
15
Бланко Лещук
  
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
В матче третьего тура украинской премьер-лиги киевское Динамо дома уступило Шахтеру 1:2. У победителей отличились игроки сборной Украины Жуниор Мораес (21-я минута) и Марлос (64). Единственный мяч в составе проигравших забил Жерсон Родригес (39).
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