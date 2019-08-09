Футбол

Динамо (Киев) — Шахтер 1:2Советский спорт 11:59

Динамо (Киев) — Шахтер
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Украины, сегодня
Стадион «Олимпийский»
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑5‑1
71
Бойко
  
94
Кендзера
  
26
Бурда
  
44
Кадар
  
16
Миколенко
  
7
Вербич
  
9
Соль
  
19
Гармаш
  
18
Андриевский
  
14
Де Пена
  
22
Родригес
  
30
Пятов
  
5
Хочолава
  
4
Кривцов
  
22
Матвиенко
  
31
Исмаили
  
19
Соломон
  
6
Степаненко
  
9
Дентиньо
  
21
Патрик
  
7
Тайсон
  
15
Бланко Лещук
  
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
В матче третьего тура украинской премьер-лиги киевское Динамо дома уступило Шахтеру 1:2. У победителей отличились игроки сборной Украины Жуниор Мораес (21-я минута) и Марлос (64). Единственный мяч в составе проигравших забил Жерсон Родригес (39).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Шахтер» прервал 3-матчевую безвыигрышную серию против киевского «Динамо»

Sports.ru21:42

«Шахтер» победил «Динамо» в Киеве

Советский спорт11:59

«Шахтер» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины

РИА Новости12:17

«Шахтер» вырвал победу у киевского «Динамо» в чемпионате Украины

РБК12:14

«Шахтёр» обыграл киевское «Динамо» в чемпионате Украины

Чемпионат12:12

Донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» и возглавил таблицу УПЛ

Sport24.ru12:11

«Динамо» Киев — «Шахтер» Донецк: кто победит?

Все про Спорт рувчера в 10:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:27, Вашингтон
Космос

В Tesla разработали конкурента твердотельным батареям

Многие исследователи считают, что в литий-металлических батареях жидкий электролит следует заменить на твердотельный, чтобы добиться долгой и стабильной работы.
Обновлено 08 августа в 02:43
Здоровье

В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца

По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено в 14:49
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

СМИ КНР: Китай намерен покорить «Авиадартс» новой моделью JH-7AII

Среди других машин фигурирует новая модель JH-7AII.
Обновлено в 18:05
Космос

Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник

Обновлено вчера в 21:00
Политика

Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал»

Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.
Обновлено в 13:38
Происшествия

В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой

Обновлено в 12:20
Религия

В чем и кому помогает святитель Николай Чудотворец

Обновлено в 19:58
Происшествия

Взрыв произошел на заводе биотоплива в Бразилии

Обновлено в 21:01
Происшествия

Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае выросло до 18 человек

По уточненным данным, не менее 18 человек стали жертвами мощного супертайфуна "Лекима", который обрушился на восточную часть Китая, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.
Обновлено в 06:02
Политика

Во Франции потребовали долги царской России

Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено вчера в 04:43
Происшествия

Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео

Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Религия

РПЦ изложила условия для принятия экзархата русских приходов

Русская православная церковь (РПЦ) назвала условия, при которых она готова принять в свой состав Архиепископию русских приходов в Западной Европе.
Обновлено в 12:38
Кино

Universal Pictures отменила премьеру фильма после стрельбы в США

Киностудия Universal Pictures отменила премьеру фильма «Охота» (The Hunt), которая была запланирована на 27 сентября, пишет Deadline.
Обновлено в 21:42
Футбол

Динамо — Зенит 0:2

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба стал автором первого гола в матче пятого тура РПЛ против московского "Динамо".
Обновлено в 13:15
Здоровье

У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер

Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено в 10:33
Политика

В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке

Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике

Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В Норвегии произошла стрельба в мечети

Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Экономика

Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру

Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Политика

Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом.
Обновлено в 20:09
Общество

Росрыболовство установит новые правила любительской рыбалки

Обновлено вчера в 23:21
Космос

Ненужного «Роскосмосу» робота отправят в коммерцию

Робот-ассистент космонавтов, от которого отказался "Роскосмос", будет перенаправлен для использования проектах на коммерческой основе.
Обновлено в 21:49
Здоровье

Врачи назвали способы борьбы с гипертонией

Если есть лишние килограммы, то лучше от них избавиться, это приведет к существенному снижения давления.
Обновлено в 15:47
Финансы

Банк «Открытие» за I полугодие выдал кредитов юрлицам на 307 млрд руб

Банк "Открытие" за первое полугодие выдал кредитов юрлицам на 307 миллиардов рублей, сообщил член правления, руководитель корпоративного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Виктор Николаев на на V Чемпионате России "Лесоруб XXI века".
Обновлено в 08:20
Общество

Уборщица из Подмосковья оказалась должна два миллиарда рублей

Обновлено в 13:44
Политика

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено в 19:56
Наука

Новый вид паука-волка нашли на Алтае

Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
Обновлено 08 августа в 07:47
Общество

Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»

Победителем конкурса "Миссис Россия-2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 20:41
Политика

В городах страны проходят акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму

Обновлено в 08:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное