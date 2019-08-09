Футбол
Динамо (Киев) — Шахтер 1:2Советский спорт 11:59
Чемпионат Украины, сегодня
Стадион «Олимпийский»
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑5‑1
71
Бойко
94
Кендзера
26
Бурда
44
Кадар
16
Миколенко
7
Вербич
9
Соль
19
Гармаш
18
Андриевский
14
Де Пена
22
Родригес
30
Пятов
5
Хочолава
4
Кривцов
22
Матвиенко
31
Исмаили
19
Соломон
6
Степаненко
9
Дентиньо
21
Патрик
7
Тайсон
15
Бланко Лещук
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
В матче третьего тура украинской премьер-лиги киевское Динамо дома уступило Шахтеру 1:2. У победителей отличились игроки сборной Украины Жуниор Мораес (21-я минута) и Марлос (64). Единственный мяч в составе проигравших забил Жерсон Родригес (39).
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:27, Вашингтон
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