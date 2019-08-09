Динамо (Киев)

В матче третьего тура украинской премьер-лиги киевское Динамо дома уступило Шахтеру 1:2. У победителей отличились игроки сборной Украины Жуниор Мораес (21-я минута) и Марлос (64). Единственный мяч в составе проигравших забил Жерсон Родригес (39).

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