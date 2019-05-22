Энергетика
Динамику цен на нефть «диктует» статистикаREGNUM 05:52
На фоне положительной статистики по недельным запасам нефти от Института нефти США и на фоне нежелания Саудовской Аравии обострять конфликт между США и Ираном, Саудовская Аравия выразила готовность урегулировать любую конфликтную ситуацию только мирным путем.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:18, Ашберн
Происшествия
Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана
Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН
Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Спорт
Россиянки уступили Доминикане на старте волейбольной Лиги наций
Обновлено в 00:57
Происшествия
Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.
Обновлено в 02:14
Общество
Самолет Аллы Пугачевой станет музейным экспонатом в Новосибирске
Лайнер останется здесь в качестве музейного экспоната.
Обновлено в 04:36
Политика
Юрист Коломойского стал главой администрации Зеленского
Адвокат украинского бизнесмена Игоря Коломойского Андрей Богдан стал главой администрации президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:41
Энергетика
Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин
Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено вчера в 09:41
Экономика
ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот
Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».
Обновлено в 05:34
Культура
«Небесным Челябинском» назвал Манчестер российский писатель
В начале видео Юрий Дудь спросил у своего гостя, можно ли назвать Манчестер — английским Челябинском, на что Алексей Иванов дал неожиданный ответ.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Против главврача больницы в Первоуральске возбудили дело
Прокуратура Свердловской области открыла дело об административном нарушении против главного врача Городской больницы Первоуральска после проверки больничного травмпункта, где как сообщали СМИ, пенсионерка на коленях спускалась по лестнице.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Италии перевернулся автобус с российскими туристами
В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.
Обновлено в 05:26
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС обновили максимумы
Рынок акций стремительно преодолел психологическую отметку в 2600 пунктов (по индексу Мосбиржи) и двинулся дальше.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны
Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
ЦБ заявил о манипулировании акциями ряда компаний
По данным ЦБ, в рамках схемы проводились однотипные операции, оказывающие влияние на цены, что обеспечивало организаторам этих действий благоприятные условия для покупки или продажи крупных объемов ценных бумаг и получение дохода.
Обновлено в 05:17
Политика
Парубий назвал незаконным указ Зеленского о роспуске Рады
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:17
Политика
«Блок Петра Порошенко» не поддержит закон о парламентских выборах
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский попросил созвать внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах депутатов.
Обновлено в 05:45
Технологии
Ethereum станет удобнее для использования. На это потратят $19 млн
Организация выделит $30 млн на развитие экосистемы, $19 млн из них пойдут на решение ее главной проблемы — масштабируемости.
Обновлено в 04:14
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Политика
ВВС запускает ток-шоу с анимированным Путиным в роли ведущего
Би-би-си анонсировало комедийное ток-шоу, ведущим которого станет анимированный президент России Владимир Путин.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница
Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Экономика
Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр
Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Экономика
В России планируют выпускать ароматные вагоны
Обновлено в 05:23
Происшествия
В лаборатории в «Сколково» произошел разлив брома
В лаборатории на территории инновационного центра «Сколково» произошел разлив брома, сообщил ТАСС источник в среду, 22 мая.
Обновлено в 04:44