Финансы
Динамика нефти и решение ФРС поддержит российских «быков» на открытииFinam.Ru вчера в 02:45
Торговый день среды сложился для российского рынка удачно, благодаря растущей динамике нефти, спросу на рубли, кроме того, более-менее спокойный новостной фон способствовал росту отечественных фондовых индикаторов.
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 08:46, Ашберн
Политика
Шнуров на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Минкульт
Сергей Шнуров пришел в Госдуму на парламентские слушания по законопроекту «О культуре».
Обновлено в 08:12
Спорт
Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию
Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:33
Интернет
Facebook хранил миллионы паролей открытыми
Социальная сеть Facebook в открытом доступе – в незашифрованном виде – хранила десятки миллионов паролей пользователей ресурса.
Обновлено в 08:26
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»
Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.
Обновлено вчера в 23:41
Здоровье
В Нижнем Тагиле планируют открыть «бережливый» кабинет дородовой диагностики
В Демидовской больнице Нижнего Тагила планируют открыть «бережливый» межмуниципальный кабинет пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Главарь ИГ растолстел и покрасился
Главарь террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади изменил свою внешность.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс
Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.
Обновлено вчера в 08:55
Общество
На 7,7% в прошлом году выросли зарплаты региональных чиновников
Соответственно за 2018 год средняя заработная плата в месяц гражданских служащих в регионах составила 49,4 тысяч рублей по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Российские заключенные вскрыли животы гвоздями
В знак протеста против беспредела администрации десять заключенных мордовской колонии №5, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, проткнули животы штырями или гвоздями.
Обновлено в 07:52
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Происшествия
При столкновении двух автобусов в Гане погибли десятки человек
Два пассажирских автобуса столкнулись на западе Ганы. Об этом сообщило местное издание Mynewsgh.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Ушлая Степаненко спрятала от Петросяна более 25 миллионов рублей
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
Появилось видео задержания главного судебного пристава Томской области
Предполагается, что Иван Конгаров — главный судебный пристав по Томской области, государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса — похитил и потратил в течение 2018 года не менее 700 тысяч рублей.
Обновлено в 08:27
Кино
Walt Disney закрывает студию Fox 2000
Компания Walt Disney планирует закрыть студию Fox 2000. Это одно из подразделений 21st Century Fox.
Обновлено в 08:34
Спорт
Загитова: спасибо всем, кто помогал мне в эти трудные моменты
Хочу сказать им огромное спасибо. Я знала, что меня очень тепло встретят в Японии.
Обновлено в 08:39
Кино
Петра Зайченко похоронят в субботу рядом с женой
Обновлено в 03:41
Авто
Бронированный «Гелик» защитит от взрыва двух гранат
Обновлено в 08:04
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о нежелании России нападать на страны НАТО
Россия затрудняет выполнение задач НАТО, но пока не может этому помешать, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.
Обновлено вчера в 16:07
Кино
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт
«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Дело обвиняемого в шпионаже норвежца Берга поступило в Мосгорсуд
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключения в отношении норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, дело поступило в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.
Обновлено в 07:37
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом
Как сообщил РБК источник в «Аэрофлоте», компания проводила статистическое исследование и выяснила, что значительная часть пассажиров, которые приобретали «Эконом бюджет», летают без багажа.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Самосвал с песком раздавил такси с пассажиром в Москве
Груженный песком КамАЗ упал на автомобиль такси на юге Москвы.
Обновлено в 07:10
Энергетика
Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо
Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 10:27
Политика
Украина внесла в черный список звезду Comedy Woman
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли мощный удар по боевикам в Идлибе
Российские ВКС совместно с ВВС Сирии провели крупнейшую в этом году атаку на мухафазу Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News (AMN).
Обновлено в 07:21
Политика
Кремль отреагировал на заявление Трампа по Голанским высотам
Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости признания Голанских высот израильской территорией дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.
Обновлено в 05:47