Финансы
Динамика нефти и решение ФРС поддержит российских «быков» на открытииFinam.Ru 02:45
Торговый день среды сложился для российского рынка удачно, благодаря растущей динамике нефти, спросу на рубли, кроме того, более-менее спокойный новостной фон способствовал росту отечественных фондовых индикаторов.
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Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком в Липецке
Обновлено в 16:46
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Финансы
Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов
Минфин РФ официально объявил об итогах размещения суверенных еврооблигаций: министерство в четверг разместило новый 16-летний выпуск евробондов на 3 млрд долларов с доходностью 5,1% и доразместило выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Спорт
Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира
Российский фигурист Михаил Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:42
Игры
В цифровом магазине игр GOG началась весенняя распродажа
Распродажа стартовала 21 марта, в 17:00 по московскому времени, и продлится до 28 марта.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Вскрытие установило истинную причину смерти Юлии Началовой
Обновлено в 09:55
Интернет
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Политика
Гуайдо объявил об операции по захвату власти в Венесуэле
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, объявил об операции по захвату власти в Венесуэле, передает ТАСС.
Обновлено в 16:35
Интернет
Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными
Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
Обновлено в 15:48
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Политика
Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Транспорт
Участок «красной» ветки метро снова закроют с 30 марта
Пять станций Сокольнической линии метро будут закрыты с 30 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 07:43
Политика
ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака
Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился снятия грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении Александра Колчака, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:31
Здоровье
Россиян предупредили об активности первых клещей
В Роспотребнадзоре призывают россиян делать прививки против вирусного энцефалита для того, чтобы избежать инфицирования.
Обновлено в 06:47
Спорт
ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок
В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Футбол
Роналду избежал дисквалификации УЕФА за жест в матче с «Атлетико»
Напомним, что Роналду в ответном мачте забил три мяча в ворота «Атлетико» и помог «Ювентусу» пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:19
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников
Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Политика
Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман
В последние дни пара, скрывавшая свой роман несколько месяцев, совершенно забыла о конспирации.В начале недели в Москве состоялась премьера нового фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», которую Собчак и Богомолов посетили вместе.
Обновлено в 09:30
Авто
Skoda представила еще одно умное решение
Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Утрехтского стрелка подозревают в убийстве с террористическими целями
Как сообщили в четверг в прокуратуре Нидерландов, задержанный "подозревается в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах".
Обновлено в 07:21
Политика
Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию
«Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок из Турецкой Республики через Республику Беларусь», — заявила она.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 93 человек
Число жертв в результате крушения парома недалеко от иракского города Мосул достигло 93 человек. Об этом 21 марта сообщает телеканал Rudaw.
Обновлено в 16:20
Политика
Власти проведут полную инвентаризацию недвижимости и земель россиян
В России будет проведена полная инвентаризация земель и недвижимости.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес
Что Началова скрывала от самых близких, расскажут в «Пусть говорят»
В программе Дмитрия Борисова "Пусть говорят" станет известно о последней тайне певицы Юлии Началовой, которую она хранила даже от самых близких.
Обновлено в 06:34
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика
Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников
«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38