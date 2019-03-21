Финансы

Динамика нефти и решение ФРС поддержит российских «быков» на открытииFinam.Ru 02:45

Торговый день среды сложился для российского рынка удачно, благодаря растущей динамике нефти, спросу на рубли, кроме того, более-менее спокойный новостной фон способствовал росту отечественных фондовых индикаторов.
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После позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свое повышение в район 2520-2540 пунктов - ИК «Алго Капитал»

Финмаркет02:01

Динамика нефти и решение ФРС поддержит российских «быков» на открытии

Finam.Ru02:45
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Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком в Липецке

Обновлено в 16:46
Кино

Умерла актриса Маргарита Жарова

Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Финансы

Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов

Минфин РФ официально объявил об итогах размещения суверенных еврооблигаций: министерство в четверг разместило новый 16-летний выпуск евробондов на 3 млрд долларов с доходностью 5,1% и доразместило выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление

Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52

ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Спорт

Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира

Российский фигурист Михаил Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:42
Игры

В цифровом магазине игр GOG началась весенняя распродажа

Распродажа стартовала 21 марта, в 17:00 по московскому времени, и продлится до 28 марта.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес

Вскрытие установило истинную причину смерти Юлии Началовой

Обновлено в 09:55
Интернет

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Политика

Гуайдо объявил об операции по захвату власти в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, объявил об операции по захвату власти в Венесуэле, передает ТАСС.
Обновлено в 16:35
Интернет

Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными

Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
Обновлено в 15:48
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Политика

Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Транспорт

Участок «красной» ветки метро снова закроют с 30 марта

Пять станций Сокольнической линии метро будут закрыты с 30 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 07:43
Политика

ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака

Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился снятия грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении Александра Колчака, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:31
Здоровье

Россиян предупредили об активности первых клещей

В Роспотребнадзоре призывают россиян делать прививки против вирусного энцефалита для того, чтобы избежать инфицирования.
Обновлено в 06:47
Спорт

ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок

В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Футбол

Роналду избежал дисквалификации УЕФА за жест в матче с «Атлетико»

Напомним, что Роналду в ответном мачте забил три мяча в ворота «Атлетико» и помог «Ювентусу» пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:19
Гаджеты

В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников

Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Политика

Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман

В последние дни пара, скрывавшая свой роман несколько месяцев, совершенно забыла о конспирации.В начале недели в Москве состоялась премьера нового фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», которую Собчак и Богомолов посетили вместе.
Обновлено в 09:30
Авто

Skoda представила еще одно умное решение

Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Утрехтского стрелка подозревают в убийстве с террористическими целями

Как сообщили в четверг в прокуратуре Нидерландов, задержанный "подозревается в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах".
Обновлено в 07:21
Политика

Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию

«Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок из Турецкой Республики через Республику Беларусь», — заявила она.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 93 человек

Число жертв в результате крушения парома недалеко от иракского города Мосул достигло 93 человек. Об этом 21 марта сообщает телеканал Rudaw.
Обновлено в 16:20
Политика

Власти проведут полную инвентаризацию недвижимости и земель россиян

В России будет проведена полная инвентаризация земель и недвижимости.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес

Что Началова скрывала от самых близких, расскажут в «Пусть говорят»

В программе Дмитрия Борисова "Пусть говорят" станет известно о последней тайне певицы Юлии Началовой, которую она хранила даже от самых близких.
Обновлено в 06:34
Политика

Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой

В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика

Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников

«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38
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