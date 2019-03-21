Финансы
Динамика нефти и решение ФРС поддержит российских «быков» на открытииFinam.Ru вчера в 02:45
Торговый день среды сложился для российского рынка удачно, благодаря растущей динамике нефти, спросу на рубли, кроме того, более-менее спокойный новостной фон способствовал росту отечественных фондовых индикаторов.
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Индекс МосБиржи может ненадолго выбраться вверх из месячного «боковика» - БКС
Финмаркет20 марта в 08:52
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Армия и оружие
В США начали испытания скоростного вертолета DEFIANT
Обновлено в 00:32
Хоккей
СКА проигрывает «Локомотиву» после первого периода
Обновлено вчера в 13:02
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
В полицейскую будку у консульства России в Афинах бросили гранату
В полицейскую будку возле консульского отдела российского посольства в Афинах бросили взрывное устройство.
Обновлено в 02:05
Энергетика
Правительство заморозило цены на бензин до лета
По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
Обновлено вчера в 11:06
Культура
Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства
Нельзя отрицать, что в России лучшие художники, артисты, писатели, стране есть, чем гордиться, заявил в интервью РИА Новости голливудский актер Джон Траволта.
Обновлено в 01:22
Футбол
Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020
Если потеря очков Брюсселе была, в принципе, ожидаемой, то в следующем матче команда Черчесова позволить себе этой роскоши уже не может.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Порт Находки отверг обвинения в нарушении санкций против КНДР
Ранее США назвали два российских порта — Владивосток и Находку — точками назначения для судов, нарушающих международные санкции, введенные в отношении КНДР.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
В Томске главного судебного пристава заподозрили в растрате
Главного судебного пристава подозревают в хищении чужого имущества с использованием служебного положения.
Обновлено в 02:08
Здоровье
Китаянка объелась живыми личинками и попала в реанимацию
Отчаявшись, китаянка воспользовалась народным средством, якобы гарантирующим ей быстрое выздоровление, и начала есть живых личинок.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Порошенко сообщил о поездках военных НАТО на Украину для учебы
Президент Украины Петр Порошенко в эфире радиостанции «Армия FM» заявил, что военнослужащие из стран, входящих в НАТО, регулярно приезжают учиться военному делу у Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Юрий Борисов рассказал о судьбе гособоронзаказа на самолеты Ил-476
По словам вице-премьера, Минобороны рассматривает Ил-476 в качестве основного самолета военно-транспортной авиации, и намерено до 2030 года закупить более сотни таких машин, не считая топливозаправщиков, которые также создаются на базе Ил-476.
Обновлено в 01:15
Баскетбол
«Денвер» победил «Вашингтон», «Шарлотт» обыграл «Миннесоту»
В другом матче «Шарлотт Хорнетс» победил «Миннесоту Тимбервулвз» — 113:106.
Обновлено вчера в 21:59
Футбол
Кирьяков: «Специалисты предсказывали у Дзюбы спад. Он наступил»
Бывший игрок сборной России и немецкого «Карлсруэ» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (1:3) в матче первого тура отборочного турнира Евро-2020 в группе I.
Обновлено в 01:00
Общество
Британские бродяги признались в зарабатывании $800 в день
Обновлено вчера в 18:25
Спорт
На чемпионате мира по фигурному катанию лидирует Алина Загитова
Вчера в Сайтаме (Япония) стартовал чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено вчера в 08:29
Политика
КПРФ оспорит в суде отказ ЦИК передать Грудинину мандат депутата
Руководство КПРФ намерено оспорить в суде решение Центризбиркома не передавать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 08:25
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено вчера в 00:10
Авто
Новый седан Chevrolet Monza по цене LADA Vesta поступил в продажу
Напомним, в январе этого года компания Chevrolet представила бюджетный седан Monza, созданный специально для китайского рынка, а буквально вчера в Поднебесной стартовали его продажи.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире
Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено в 01:03
Общество
Многодетная мать довела врио главы Забайкалья до слез
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слез, отвечая на вопрос многодетной матери во время "Прямого разговора" с жителями региона.
Обновлено в 00:16
Политика
Военкор: Россия готовится к массовой выдаче паспортов жителям Донбасса
Россия готовится к массовой выдаче паспортов жителям Донбасса. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов.
Обновлено вчера в 14:36
Важное за сутки
В Роскачестве рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду
Роскачество представило рекомендации по правильной подготовке и хранению зимней одежды в весенне-летний период.
Обновлено в 01:00
Общество
Названы регионы РФ, лидирующие по скорости трудоустройства безработных
Эксперты назвали регионы, в которых можно быстрее всего найти работу в России.
Обновлено в 01:28
Экономика
ЕС вслед за США начал наступление на Китай
Председатель КНР Си Цзиньпин на этой неделе посетит Италию и Францию, а в апреле в Брюсселе пройдет саммит ЕС и Китая.
Обновлено вчера в 10:47
Культура
Панин уличил Бортко в лицемерии
Обновлено в 02:03
Финансы
Больше половины евробондов РФ выкупили британские инвесторы
Доходность евробондов в евро с погашением в 2025 году была установлена на уровне 2,375%, объем выпуска составил €750 млн.
Обновлено вчера в 18:22
Транспорт
Более четверти россиян считают цены на такси завышенными
Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53