Финансы
Динамика нефти и решение ФРС поддержит российских «быков» на открытииFinam.Ru вчера в 02:45
Торговый день среды сложился для российского рынка удачно, благодаря растущей динамике нефти, спросу на рубли, кроме того, более-менее спокойный новостной фон способствовал росту отечественных фондовых индикаторов.
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Происшествия
Новозеландскому террористу пообещали пожизненный срок
Террорист, напавший на две мечети в новозеландском Крайстчерче, будет приговорен к пожизненному заключению, заявил вице-премьер страны Уинстон Питерс в Стамбуле В минувшую пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали.
Обновлено в 04:22
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Энергетика
В «Газпроме» назвали планируемый годовой объем поставок в Европу
Объем поставок "Газпрома" газа в Европу может достигнуть 200 млрд кубометров в год.
Обновлено в 05:27
Политика
Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина
Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено вчера в 15:52
Экономика
Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума
Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено вчера в 04:15
Политика
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске
Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение.
Обновлено в 04:24
Авто
В Петербурге предлагают сажать в тюрьму за скручивание пробега
Если закон примут, то недобросовестным дельцам, которые обманывают покупателей относительно состояния пробега и ранее полученных машиной повреждений, может грозить наказание — штраф на сумму до 500 тыс. руб. или обязательные работы до 360 часов.
Обновлено в 05:29
Общество
Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту
Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство.
Обновлено в 04:25
Гаджеты
Тимати уличили в продаже наушников с AliExpress
Обновлено в 03:33
Кино
Актриса Маргарита Жарова умерла
«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
СК просит арестовать экс-главу «Газпром промгаза»
Следствие просит заочно арестовать российского ученого и экс-руководителя АО "Газпром промгаз" Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 04:50
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
Цивилев призвал не забывать о пожаре в «Зимней вишне»
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика
Росстат зафиксировал незначительное сокращение уровня бедности
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России в 2018 г. составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 12:23
Общество
«Мисс Москва» назвала причину лишения её титула
Победительница «Мисс Москва» 2018 года Алеся Семеренко в своём Instagram прокомментировала решение организаторов конкурса красоты о лишении её титула и короны.
Обновлено в 04:33
Политика
США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР
Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «давать отпор агрессии».
Обновлено в 03:41
Авто
Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe
В Штутгарте представлен новый купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах
Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
Обновлено в 04:08
Общество
На Панина подали заявление из-за слов о России
Обновлено в 04:40
Гаджеты
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Американская корпорация Microsoft объявила о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. Информация об этом появилась 20 марта на ее сайте.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Хоккей
Барбашев стал главной звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Пресс-секретарь Юлии Началовой уточнила причину ее смерти
Обновлено в 03:41
Происшествия
Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту
Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 04:53
Футбол
AS: Мбаппе стал главной целью «Реала» на летнее трансферное окно
По информации источника, мадридский клуб сделал француза главной целью на летнее трансферное окно.
Обновлено в 05:34