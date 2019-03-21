Динамика нефти и решение ФРС поддержит российских «быков» на открытииFinam.Ru вчера в 02:45

Торговый день среды сложился для российского рынка удачно, благодаря растущей динамике нефти, спросу на рубли, кроме того, более-менее спокойный новостной фон способствовал росту отечественных фондовых индикаторов.

Динамика нефти и решение ФРС поддержит российских «быков» на открытии

Происшествия Новозеландскому террористу пообещали пожизненный срок Террорист, напавший на две мечети в новозеландском Крайстчерче, будет приговорен к пожизненному заключению, заявил вице-премьер страны Уинстон Питерс в Стамбуле В минувшую пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали.

Политика Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.

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Политика Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.

Экономика Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.

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Общество Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».

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Авто В Петербурге предлагают сажать в тюрьму за скручивание пробега Если закон примут, то недобросовестным дельцам, которые обманывают покупателей относительно состояния пробега и ранее полученных машиной повреждений, может грозить наказание — штраф на сумму до 500 тыс. руб. или обязательные работы до 360 часов.

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Происшествия СК просит арестовать экс-главу «Газпром промгаза» Следствие просит заочно арестовать российского ученого и экс-руководителя АО "Газпром промгаз" Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

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Происшествия Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.