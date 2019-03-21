Финансы

Динамика нефти и решение ФРС поддержит российских «быков» на открытииFinam.Ru вчера в 02:45

Торговый день среды сложился для российского рынка удачно, благодаря растущей динамике нефти, спросу на рубли, кроме того, более-менее спокойный новостной фон способствовал росту отечественных фондовых индикаторов.
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Динамика нефти и решение ФРС поддержит российских «быков» на открытии

Finam.Ruвчера в 02:45
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Происшествия

Новозеландскому террористу пообещали пожизненный срок

Террорист, напавший на две мечети в новозеландском Крайстчерче, будет приговорен к пожизненному заключению, заявил вице-премьер страны Уинстон Питерс в Стамбуле В минувшую пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали.
Обновлено в 04:22
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Энергетика

В «Газпроме» назвали планируемый годовой объем поставок в Европу

Объем поставок "Газпрома" газа в Европу может достигнуть 200 млрд кубометров в год.
Обновлено в 05:27
Политика

Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина

Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено вчера в 15:52
Экономика

Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума

Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено вчера в 04:15
Политика

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Общество

Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России

Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске

Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение.
Обновлено в 04:24
Авто

В Петербурге предлагают сажать в тюрьму за скручивание пробега

Если закон примут, то недобросовестным дельцам, которые обманывают покупателей относительно состояния пробега и ранее полученных машиной повреждений, может грозить наказание — штраф на сумму до 500 тыс. руб. или обязательные работы до 360 часов.
Обновлено в 05:29
Общество

Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту

Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство.
Обновлено в 04:25
Гаджеты

Тимати уличили в продаже наушников с AliExpress

Обновлено в 03:33
Кино

Актриса Маргарита Жарова умерла

«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

СК просит арестовать экс-главу «Газпром промгаза»

Следствие просит заочно арестовать российского ученого и экс-руководителя АО "Газпром промгаз" Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 04:50
Политика

Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

Цивилев призвал не забывать о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону

Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика

Росстат зафиксировал незначительное сокращение уровня бедности

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России в 2018 г. составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 12:23
Общество

«Мисс Москва» назвала причину лишения её титула

Победительница «Мисс Москва» 2018 года Алеся Семеренко в своём Instagram прокомментировала решение организаторов конкурса красоты о лишении её титула и короны.
Обновлено в 04:33
Политика

США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР

Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие

Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «давать отпор агрессии».
Обновлено в 03:41
Авто

Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe

В Штутгарте представлен новый купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах

Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
Обновлено в 04:08
Общество

На Панина подали заявление из-за слов о России

Обновлено в 04:40
Гаджеты

Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Американская корпорация Microsoft объявила о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. Информация об этом появилась 20 марта на ее сайте.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО

Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Хоккей

Барбашев стал главной звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес

Пресс-секретарь Юлии Началовой уточнила причину ее смерти

Обновлено в 03:41
Происшествия

Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту

Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 04:53
Футбол

AS: Мбаппе стал главной целью «Реала» на летнее трансферное окно

По информации источника, мадридский клуб сделал француза главной целью на летнее трансферное окно.
Обновлено в 05:34
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Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.
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Специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы. Основанием для создания является Закон о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной - акционерная с особым статусом акций.
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