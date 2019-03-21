Динамика нефти и решение ФРС поддержит российских «быков» на открытииFinam.Ru 02:45

Торговый день среды сложился для российского рынка удачно, благодаря растущей динамике нефти, спросу на рубли, кроме того, более-менее спокойный новостной фон способствовал росту отечественных фондовых индикаторов.

Динамика нефти и решение ФРС поддержит российских «быков» на открытии

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