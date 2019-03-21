Финансы
Динамика нефти и решение ФРС поддержит российских «быков» на открытииFinam.Ru 02:45
Торговый день среды сложился для российского рынка удачно, благодаря растущей динамике нефти, спросу на рубли, кроме того, более-менее спокойный новостной фон способствовал росту отечественных фондовых индикаторов.
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Гаджеты
Тимати уличили в продаже наушников с AliExpress
Обновлено в 20:14
Политика
Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено в 14:56
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено в 14:53
Экономика
В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире
Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.
Обновлено в 08:37
Кино
Стали известны дата и место прощания с актером Анатолием Адоскиным
Церемония пройдет в субботу, 23 марта, точное время пока не известно. Актер будет похоронен на Донском кладбище.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина
Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено в 15:52
Авто
Названы автомобили, которые легче всего угнать
Эксперт добавил, что таким образом автомобиль можно угнать за несколько секунд.
Обновлено в 12:09
Политика
Джимми Картер признан самым долгоживущим среди президентов США
Джимми Картер прожил более 94 лет и 172 дней, став самым долгоживущим среди президентов США.
Обновлено в 19:14
Финансы
Россия разместит евробонды на $3 млрд и на €750 млн
По словам собеседников агентства, объем размещения нового выпуска евробондов в долларах составит $3 млрд, доразмещения в евро - €750 млн.
Обновлено в 11:17
Энергетика
Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо
Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Наука
Вирус гепатита помог проследить историю аборигенов
Специалисты из Мельбурнского университета с помощью определения возраста вируса гепатита B смогли понять, когда в Австралии появились первые люди и как они перемещались по континенту.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Обновлено в 05:52
Политика
Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин во время эфира выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 16:44
Культура
Дмитрий Песков поужинал с Джоном Траволтой
Дмитрий Песков поужинал с Джоном Траволтой Актер стал гостем музыкальной премии BraVo.
Обновлено в 08:33
Кино
В Новосибирске отменили показ фильма «Праздник»
Запланированную на 22 марта встречу с режиссером Алексеем Красовским и показ его фильма "Праздник" в новосибирском кинозале "Синема" отменили.
Обновлено в 08:56
Транспорт
ВЦИОМ: почти 80% россиян считают такси безопасным видом транспорта
Большинство россиян (79%) считают, что совершать поездки на такси безопасно, а за последние пять лет почти половина (46%) опрошенных стали чаще использовать именно такой способ передвижения по городу.
Обновлено в 20:12
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Фенербахче» в битве лидеров Евролиги
ЦСКА обыграл "Фенербахче" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 70:68.
Обновлено в 15:07
Гаджеты
Объявлена российская цена смартфона Xiaomi Redmi Note 7
Компания Xiaomi провела сегодня в Москве презентацию смартфона Redmi Note 7. Это бюджетная модель, получившая в своё распоряжение продвинутую камеру с 48-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL Bright GM1.
Обновлено в 13:47
Политика
Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме
Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.
Обновлено в 17:44
Здоровье
Россиян предупредили об активности первых клещей
В Роспотребнадзоре призывают россиян делать прививки против вирусного энцефалита для того, чтобы избежать инфицирования.
Обновлено в 06:47
Здоровье
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено в 11:53
Авто
Skoda представила еще одно умное решение
Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.
Обновлено в 10:08
Спорт
ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок
В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Космос
«Пасха будет!»: Нибиру уничтожена мощным взрывом 100 Мт с помощью ядерной ракеты — эксперт
Планета может «вздохнуть» спокойно, ведь опасность миновала и, наконец, поставлена жирная «точка» на Планете X, ведь Нибиру уничтожена мощным взрывом 100 Мт с помощью ядерной ракеты и Земля теперь в полной безопасности.
Обновлено в 11:00
Футбол
Черчесов: Разнос в раздевалке не устроил
Обновлено в 18:33