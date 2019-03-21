Финансы

Динамика нефти и решение ФРС поддержит российских «быков» на открытииFinam.Ru 02:45

Торговый день среды сложился для российского рынка удачно, благодаря растущей динамике нефти, спросу на рубли, кроме того, более-менее спокойный новостной фон способствовал росту отечественных фондовых индикаторов.
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Динамика нефти и решение ФРС поддержит российских «быков» на открытии

Finam.Ru02:45

Индекс МосБиржи может ненадолго выбраться вверх из месячного «боковика» - БКС

Финмаркетвчера в 08:52
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Тимати уличили в продаже наушников с AliExpress

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Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
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МВД сократило список опасных пород собак

Обновлено в 14:53
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В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире

Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.
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Стали известны дата и место прощания с актером Анатолием Адоскиным

Церемония пройдет в субботу, 23 марта, точное время пока не известно. Актер будет похоронен на Донском кладбище.
Обновлено вчера в 14:57
Политика

Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина

Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
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Названы автомобили, которые легче всего угнать

Эксперт добавил, что таким образом автомобиль можно угнать за несколько секунд.
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Джимми Картер признан самым долгоживущим среди президентов США

Джимми Картер прожил более 94 лет и 172 дней, став самым долгоживущим среди президентов США.
Обновлено в 19:14
Финансы

Россия разместит евробонды на $3 млрд и на €750 млн

По словам собеседников агентства, объем размещения нового выпуска евробондов в долларах составит $3 млрд, доразмещения в евро - €750 млн.
Обновлено в 11:17
Энергетика

Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо

Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Наука

Вирус гепатита помог проследить историю аборигенов

Специалисты из Мельбурнского университета с помощью определения возраста вируса гепатита B смогли понять, когда в Австралии появились первые люди и как они перемещались по континенту.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

Обновлено в 05:52
Политика

Норкин выгнал из студии украинского политолога

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин во время эфира выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 16:44
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Хайди Клум поделилась откровенным снимком после слухов о беременности

Обновлено в 06:17
Культура

Дмитрий Песков поужинал с Джоном Траволтой

Дмитрий Песков поужинал с Джоном Траволтой Актер стал гостем музыкальной премии BraVo.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие

Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27

Обновлено в 17:38
Спорт

Анастасия Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира по биатлону

Обновлено в 14:04
Кино

В Новосибирске отменили показ фильма «Праздник»

Запланированную на 22 марта встречу с режиссером Алексеем Красовским и показ его фильма "Праздник" в новосибирском кинозале "Синема" отменили.
Обновлено в 08:56
Транспорт

ВЦИОМ: почти 80% россиян считают такси безопасным видом транспорта

Большинство россиян (79%) считают, что совершать поездки на такси безопасно, а за последние пять лет почти половина (46%) опрошенных стали чаще использовать именно такой способ передвижения по городу.
Обновлено в 20:12
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Фенербахче» в битве лидеров Евролиги

ЦСКА обыграл "Фенербахче" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 70:68.
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Гаджеты

Объявлена российская цена смартфона Xiaomi Redmi Note 7

Компания Xiaomi провела сегодня в Москве презентацию смартфона Redmi Note 7. Это бюджетная модель, получившая в своё распоряжение продвинутую камеру с 48-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL Bright GM1.
Обновлено в 13:47
Политика

Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме

Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.
Обновлено в 17:44
Здоровье

Россиян предупредили об активности первых клещей

В Роспотребнадзоре призывают россиян делать прививки против вирусного энцефалита для того, чтобы избежать инфицирования.
Обновлено в 06:47
Здоровье

На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов

На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено в 11:53
Происшествия

В Выборге спасатели вытащили ребёнка, провалившегося в яму с глиной

Обновлено в 14:38
Авто

Skoda представила еще одно умное решение

Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.
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Спорт

ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок

В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
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«Пасха будет!»: Нибиру уничтожена мощным взрывом 100 Мт с помощью ядерной ракеты — эксперт

Планета может «вздохнуть» спокойно, ведь опасность миновала и, наконец, поставлена жирная «точка» на Планете X, ведь Нибиру уничтожена мощным взрывом 100 Мт с помощью ядерной ракеты и Земля теперь в полной безопасности.
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Саратовский судья проклял пензенского за шесть лет тюрьмы

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Специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы. Основанием для создания является Закон о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной - акционерная с особым статусом акций.
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