Динамика нефти и решение ФРС поддержит российских «быков» на открытииFinam.Ru 02:45

Торговый день среды сложился для российского рынка удачно, благодаря растущей динамике нефти, спросу на рубли, кроме того, более-менее спокойный новостной фон способствовал росту отечественных фондовых индикаторов.

Динамика нефти и решение ФРС поддержит российских «быков» на открытии

Экономика Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников «Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.

Экономика Прибыль «МегаФона» выросла в 2018 году Консолидированная выручка выросла на 4,3 процента за год, до 335,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль на 2,7 процента и составила сумму в 21,1 миллиарда рублей.

Шоу-бизнес Марат Башаров официально развелся с женой В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.

Футбол Сборная России сыграет против Бельгии в красной форме Сборная России определилась с игровым комплектом формы на стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.

Политика Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине "Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.

Хоккей Шумакова увезли с матча «Авангарда» и «Барыса» на скорой На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, что сразу после эпизода Сергея Шумакова увезли в больницу на машине скорой помощи.

Происшествия Драка со стрельбой произошла на юго-востоке Москвы Драка со стрельбой произошла на юго-востоке Москвы. По данным РЕН ТВ, разборки устроили рабочие на одном из строительных участков столицы.

Общество Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.

Энергетика Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».

Экономика Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.

Кино В Доме кино простились с режиссёром Марленом Хуциевым В Центральном доме кино в Москве прошла церемония прощания с советским и российским режиссёром Марленом Хуциевым.

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Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман В последние дни пара, скрывавшая свой роман несколько месяцев, совершенно забыла о конспирации.В начале недели в Москве состоялась премьера нового фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», которую Собчак и Богомолов посетили вместе.

Спорт Алина Загитова: «Каталась в удовольствие, а не терпела» Не скажу, что короткая программа у меня всегда получается очень хорошо, в этом сезоне бывали недокруты. Но тут я каталась в удовольствие.

Политика Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии.

Политика МИД прокомментировал решение о пожизненном приговоре Караджичу В российском МИДе высказались о том, что Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов отклонил апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на обвинительный приговор 2016 года и ужесточил его, заменив наказание в 40 лет лишения свободы пожизненным заключением.

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Происшествия ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $3,2 млрд На 8 марта международные резервы страны составляли $479,3 млрд. Таким образом, за неделю показатель вырос на $3,2 млрд, или на 0,7%.

Общество Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей России Российские пользователи сообщили о сбоях в сервисах «Яндекса». В компании отметили, что сейчас все проблемы уже устранены.

Шоу-бизнес На похоронах Юлии Началовой присутствовал «Тайванчик» В Москве на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта, прошла церемония прощания с певицей Юлией Началовой, умершей на 39-м году жизни от сепсиса.

Транспорт Россию покроет сеть высокоскоростных железных дорог В «РЖД» расставили приоритеты в строительстве скоростных и высокоскоростных железных дорог на территории России.