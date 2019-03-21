Финансы
Динамика нефти и решение ФРС поддержит российских «быков» на открытииFinam.Ru 02:45
Торговый день среды сложился для российского рынка удачно, благодаря растущей динамике нефти, спросу на рубли, кроме того, более-менее спокойный новостной фон способствовал росту отечественных фондовых индикаторов.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Экономика
Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников
«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38
Экономика
Прибыль «МегаФона» выросла в 2018 году
Консолидированная выручка выросла на 4,3 процента за год, до 335,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль на 2,7 процента и составила сумму в 21,1 миллиарда рублей.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Марат Башаров официально развелся с женой
В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.
Обновлено в 09:23
Футбол
Сборная России сыграет против Бельгии в красной форме
Сборная России определилась с игровым комплектом формы на стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.
Обновлено в 06:48
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53
Хоккей
Шумакова увезли с матча «Авангарда» и «Барыса» на скорой
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, что сразу после эпизода Сергея Шумакова увезли в больницу на машине скорой помощи.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Умер доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский
Доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский скончался.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Драка со стрельбой произошла на юго-востоке Москвы
Драка со стрельбой произошла на юго-востоке Москвы. По данным РЕН ТВ, разборки устроили рабочие на одном из строительных участков столицы.
Обновлено в 10:50
Общество
Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено в 00:31
Энергетика
Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».
Обновлено в 12:17
Экономика
Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 11:42
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Осло
Обновлено в 12:52
Кино
В Доме кино простились с режиссёром Марленом Хуциевым
В Центральном доме кино в Москве прошла церемония прощания с советским и российским режиссёром Марленом Хуциевым.
Обновлено в 11:43
ЖКХ
До конца года в Петербурге расселят пять аварийных домов
В течение 2019 года власти Петербурга планируют расселить все оставшиеся аварийные дома, стоящие на учете с 1 января 2017 года.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман
В последние дни пара, скрывавшая свой роман несколько месяцев, совершенно забыла о конспирации.В начале недели в Москве состоялась премьера нового фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», которую Собчак и Богомолов посетили вместе.
Обновлено в 09:30
Спорт
Алина Загитова: «Каталась в удовольствие, а не терпела»
Не скажу, что короткая программа у меня всегда получается очень хорошо, в этом сезоне бывали недокруты. Но тут я каталась в удовольствие.
Обновлено в 02:12
Наука
В Китае клонировали полицейскую собаку
Обновлено в 01:20
Политика
Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина
Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии.
Обновлено в 07:26
Технологии
Китай начнет строительство первой плавучей АЭС в этом году
Обновлено вчера в 23:37
Политика
МИД прокомментировал решение о пожизненном приговоре Караджичу
В российском МИДе высказались о том, что Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов отклонил апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на обвинительный приговор 2016 года и ужесточил его, заменив наказание в 40 лет лишения свободы пожизненным заключением.
Обновлено в 12:50
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Обновлено в 05:52
Транспорт
Авиакомпания «Россия» вводит безбагажные тарифы на рейсы из Петербурга
В четверг, 21 марта, стало известно, что со 2 апреля этого года авиакомпания «Россия» вводит тарифы без оплаты багажа.
Обновлено в 12:19
Наука
Выращенный в лаборатории мини-мозг самостоятельно связался с мышцами
Ученые из Лаборатории молекулярной биологии в Кембридже вырастили в чашке Петри церебральный органоид – миниатюрное подобие мозга, которое оказалось способным связаться со спинномозговыми волокнами и посылать нервные импульсы к мышцам.
Обновлено 19 марта в 08:15
Происшествия
ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова
В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $3,2 млрд
На 8 марта международные резервы страны составляли $479,3 млрд. Таким образом, за неделю показатель вырос на $3,2 млрд, или на 0,7%.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
НАТО готовится блокировать Черноморский флот
Обновлено в 11:35
Общество
Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей России
Российские пользователи сообщили о сбоях в сервисах «Яндекса». В компании отметили, что сейчас все проблемы уже устранены.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
На похоронах Юлии Началовой присутствовал «Тайванчик»
В Москве на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта, прошла церемония прощания с певицей Юлией Началовой, умершей на 39-м году жизни от сепсиса.
Обновлено в 07:18
Транспорт
Россию покроет сеть высокоскоростных железных дорог
В «РЖД» расставили приоритеты в строительстве скоростных и высокоскоростных железных дорог на территории России.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Число погибших при крушении парома в Ираке возросло до 60
Количество погибших при крушении парома на севере Ирака увеличилось до 60 человек.
Обновлено в 11:27