Футбол

Дин стал первым арбитром, показавшим 100 красных карточек в АПЛRT на русском вчера в 17:26

Англичанин Майк Дин стал первым арбитром в истории Английской премьер-лиги (АПЛ), показавшим 100 красных карточек. Знаковое событие произошло в матче 33-го тура между «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Манчестер Юнайтед».
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Дин — самый брутальный судья АПЛ: показал 100-ю красную карточку, и «Вулверхэмптон» добил «МЮ»

Sport24.ruвчера в 17:20

Майк Дин стал первым арбитром в АПЛ, показавшим 100 красных карточек

Soccer.ruвчера в 17:54

Дин стал первым арбитром, показавшим 100 красных карточек в АПЛ

RT на русскомвчера в 17:26

Дин показал 100 красных – рекорд АПЛ. Больше всего не везет «Челси» и «Ман Сити»

Sports.ru10:34

Майк Дин - первый арбитр, показавший 100 красных карточек в АПЛ

Евро-футбол.рувчера в 16:32

Янг удален в матче с «Вулверхэмптоном». Он получил 2 желтые карточки за 5 минут

Бомбардир.рувчера в 16:08
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