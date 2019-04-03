Футбол
Дин стал первым арбитром, показавшим 100 красных карточек в АПЛRT на русском вчера в 17:26
Англичанин Майк Дин стал первым арбитром в истории Английской премьер-лиги (АПЛ), показавшим 100 красных карточек. Знаковое событие произошло в матче 33-го тура между «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Манчестер Юнайтед».
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Янг удален в матче с «Вулверхэмптоном». Он получил 2 желтые карточки за 5 минут
Бомбардир.рувчера в 16:08
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В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
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Савёловский суд Москвы принял к рассмотрению гражданский иск лишённого статуса адвоката Марка Фейгина, бывшего защитника украинского нардепа Надежды Савченко, к ведущим телепрограммы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольге Скабеевой и Евгению Попову.
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Стало известно, какие поправки внесут в закон об ипотечных каникулах
Сенаторы внесут в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об ипотечных каникулах, передает РИА "Новости".
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Вдова погибшего в Сирии офицера в Волгограде через суд добилась пенсии
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Минфин переведет ряд сборов в налоги не раньше 2021 года
Минфин договорился с бизнесом о том, что перевод регулирования нескольких неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) состоится не раньше 1 января 2021 года.
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Обновленный Volvo XC90 подорожал в России
По информации пресс-службы шведской марки, автомобиль можно приобрести по цене от 3,96 млн рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5, мощность которого составляет 249 л.с. От актуального поколения модели обновленный Volvo XC90 отличается новыми колесными дисками, вариантами окраски и обновленной радиаторной решеткой.
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Экономика
Недельная инфляция в России оказалась нулевой
Недельная инфляция в России в период с 26 марта по 1 апреля 2019 года оказалась нулевой после девяти недель на уровне 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 1,8%, свидетельствуют данные Росстата.
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В Кремле рассказали о встрече Путина с президентом Эстонии
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Транспорт
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Король футбола Пеле госпитализирован в Париже
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