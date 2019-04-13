Политика
Димитровграду уделят министерское вниманиеКоммерсантъ 12 апреля в 17:58
Новое министерство «будет заниматься вопросами развития Димитровграда», сообщили на совещании, а также привлечением в ТОСЭР инвестиций. По словам господина Морозова, помимо Димитровграда в зоне внимания нового министерства будут также такие муниципальные образования региона, как Чуфарово и Языково.
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Протест - штука выгодная? Димитровград оказался в центре внимания областных властей
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