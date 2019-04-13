Политика

Димитровграду уделят министерское вниманиеКоммерсантъ 12 апреля в 17:58

Новое министерство «будет заниматься вопросами развития Димитровграда», сообщили на совещании, а также привлечением в ТОСЭР инвестиций. По словам господина Морозова, помимо Димитровграда в зоне внимания нового министерства будут также такие муниципальные образования региона, как Чуфарово и Языково.
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Димитровграду уделят министерское внимание

Коммерсантъ12 апреля в 17:58
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Происшествия

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия

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26-летней горожанке повезло больше, её приговорили всего к пяти годам лишения свободы.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол

Адиев: «Отношение болельщиков „Анжи“ не может не трогать. Мы не остались одни»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поблагодарил болельщиков команды за поддержку, несмотря на неудачные результаты.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

Моряки с задержанного в Пусане судна вернулись в Россию

Трое моряков с задержанного в южнокорейском Пусане российского судна "Палладий" вернулись в Россию и получили задержанную зарплату за счет средств страховой компании, сообщил журналистам председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
Обновлено вчера в 23:38
Религия

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Собор Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris) загорелся в Париже вечером 15 апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 14:50
Общество

СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро

Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются «Комсомольская», «Таганская», «Киевская», «Павелецкая» и «Белорусская».
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Гаджеты

Это наконец случилось: у портала E1.RU появилось удобное приложение для Android

Приложение E1.RU сделано в новом дизайне портала, который мы ранее презентовали.
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Политика

МИД Великобритании обещал президенту Эквадора не выдавать Ассанжа

Джулиан Ассанж был арестован после того как власти Эквадора лишили его политического убежища.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

Названа новая причина появления человека

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Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»

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Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия

У коттеджного поселка Зеленского задержали группу киллеров

Около коттеджного поселка актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского задержали группу вооруженных мужчин.
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Авто

УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»

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Обновлено 13 апреля в 05:29
Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссовер

Премьера стала одним из знаковых событий автосалона.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

СК проверит данные о драке учителя и двух школьниц в Красноярске

Обновлено в 00:32
Общество

Государство может оказать поддержку частным детским садам России

Федеральное Минпросвещения предлагает выделять субсидии из федерального бюджета предпринимателям на создание дополнительных групп для детей в возрасте от полутора до трех лет в частных детских садах.
Обновлено в 00:26
Общество

Что ждет волгоградцев по астропрогнозу с 15 по 21 апреля

Волгоградцев, рожденных под знаком Овна, вознаградят за усилия.
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Политика

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