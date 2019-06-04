Футбол
Димитрис Прифтис продлил контракт с УНИКСомСпорт-Экспресс 03:44
Греческий специалист Димитрис Прифтис подписал новый контракт с УНИКСом, информирует официальный сайт казанской команды. Новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона с возможностью продления на еще один. Прифтис возглавил УНИКС в 2017-м.
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Политика
Планы Зеленского по возвращению полуострова оценили в Крыму
Планы президента Украины Владимира Зеленского по возвращению полуострова в состав страны прокомментировали в Крыму.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам
Четыре минометных снаряда попали в купол мечети имени Ахатя Брагина в Донецке во время празднования Ураза-байрама, всех верующих эвакуировали до окончания молитвы.
Обновлено в 04:17
Общество
Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках
Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Обновлено в 02:19
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
Сварщик спас троих людей при помощи ковша экскаватора
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Подмосковье экс-спецназовец ГРУ убит в драке
Обновлено вчера в 01:37
Политика
Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17
Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.
Обновлено 02 июня в 10:12
Происшествия
В Мурманской области возбудили дело после кражи моста через реку Умба
В Мурманской области полиция возбудила уголовное дело по факту хищения пролета 56-тонного железнодорожного моста через реку Умба у пустующего поселка Октябрьский в Апатитско-Кировском районе.
Обновлено в 04:19
Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Экономика
Строительство самой дорогой дороги России решили отложить
Обновлено в 04:27
Экономика
РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Общество
За неделю безработных в РФ стало больше на 0,4%
Численность официально зарегистрированных безработных в России увеличилась за последнюю неделю мая на 0,4% — до 772 тыс. человек.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Пензой
Авария случилась в 09:10 (мск) на 753-м километре трассы М-5 «Урал». В микроавтобусе находились мигранты из Узбекистана.
Обновлено в 04:16
Политика
Лавров заявил о желании США создавать миропорядок по «закону джунглей»
Соединённые Штаты пытаются построить миропорядок, действующий по принципу «кто сильнее, тот и прав», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 02:10
Политика
Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с Россией
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать закон для регулирования отношений с Россией.
Обновлено вчера в 22:18
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Транспорт
На багаж в Шереметьево не хватает грузчиков
Аэропорт организовал бесплатную раздачу воды и сэндвичей пассажирам, ожидающим выдачи багажа более 25 минут с момента поставки воздушного судна на стоянку.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
Бывшего губернатора Ивановской области арестовали
Бывшего губернатора Ивановской области арестовали, он пробудет в СИЗО до 30 июля. Решение принял Басманный суд Москвы.
Обновлено вчера в 11:46
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Происшествия
Три автомобиля столкнулись в Гагаринском тоннеле в Москве
Во вторник утром в Гагаринском тоннеле произошло ДТП с участием трех автомобилей, в аварии никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") сообщил о старте продаж дальномерной камеры "Зенит М". В пресс-релизе Ростеха указывается, что практически вся партия фотоаппаратов - первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда, была распродана по предварительным заказам.
Обновлено в 04:28
Политика
Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»
Дмитрий Медведев утвердил план по реализации "регуляторной гильотины", сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:25
Экономика
Крупнейшие энергокомпании РФ выступили против льгот для Забайкалья
Поскольку более низкие тарифы для бизнеса Забайкалье просит для роста экономической привлекательности, потребители и производители энергии в письме Козаку предложили исключить РЖД и госкомпании, бюджетные организации из числа получателей льгот по энергоценам, а сами льготы дать только потребителям на низком напряжении, стоимость энергии у которых выше, чем в среднем по РФ.
Обновлено вчера в 03:38