Димитрис Прифтис продлил контракт с УНИКСВсе про Спорт ру 06:06

УНИКС официально объявил о продлении контракта с главным тренером команды Димитрисом Прифтисом. Срок нового соглашения составит один год и подписан по схеме «1+1».

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Транспорт Шереметьево признало задержки с выдачей багажа Администрация Шереметьево признала задержки с сортировкой и выдачей багажа, передает "Интерфакс".

Происшествия В Твери семь человек пострадали в маршрутке, которая врезалась в столб В Твери маршрутное такси врезалось в столб, в ДПТ пострадали семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УМВД.

Кино Тор из «Мстителей» временно уходит из кино Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.

Политика Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.

Происшествия Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.

Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.

Политика Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы, - обратил внимание Лавров.

Общество Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.

Транспорт ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.

Политика Трамп не узнал свой подарок Елизавете II Президент США Дональд Трамп во время визита в Букингемский дворец во вторник, 4 июня, не узнал подарок, который преподнес королеве Великобритании Елизавете II в июле прошлого года.

Экономика Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.

Экономика Счетная палата выявила нарушения в работе ФАС Счетная палата (СП) по итогам проверки выявила ряд нарушений при исполнении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ бюджета за 2018 год, в том числе при создании системы сбора данных о ценах и их сравнения в сфере государственного оборонного заказа и в гражданской сфере (ИАС ГОЗ), сообщается на сайте пресс-службы ведомства.

Гаджеты Официально: фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представят 11 июня Согласно тизерной картинке, опубликованной на странице Xiaomi Miija в китайской социальной сети Weibo, устройство будет представлено 11 июня.

Политика Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17 Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.

Политика Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины» Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.

Технологии YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.

Происшествия В Пензенской области фура столкнулась с микроавтобусом Один человек погиб, еще 10 пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовой фуры в Пензенской области.

Происшествия При обрушении на шахте «Распадская» погиб человек На шахте «Распадская» в Кемеровской области при обрушении кровли погиб горнорабочий, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Общество Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в новой тюрьме Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин рассказал, что после перевода в тюрьму города Таллахасси у дочери появилась возможность общаться через интернет, в том числе по видеосвязи.

Происшествия Во Внуково экстренно сел Boeing 737 Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.

Происшествия В Петербурге началась операция по зачистке «ритуального» рынка Руководство петербургской полиции начало масштабную операцию по зачистке «похоронного» рынка от недобросовестных игроков.

Происшествия Пожарные локализовали возгорание в бизнес-центре в Петербурге "В трансформаторной будке происходило горение изоляции электропроводов на площади 10 квадратных метров", — уточнили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу В 12:50 пожар был локализован, произошла ликвидация открытого горения.

Политика У Кремля нет планов по проведению встречи «нормандской четверки» — Песков У России нет конкретных планов относительно встречи лидеров стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Общество Жителей России ждёт короткая рабочая неделя Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году граждане России в честь празднования Дня России отдыхали три дня подряд — с 10 по 12 июня.

Политика Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".

Авто Kia назовет новый кроссовер Seltos Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.