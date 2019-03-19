Баскетбол
Димитрис Итудис стал лидером среди тренеров ЦСКА по победам в ЕвролигеSports.ru 09:04
Греческий специалист Димитрис Итудис во вторник стал самым побеждающим тренером в истории ЦСКА в рамках Евролиги. Победа над «Анадолу Эфесом» (80:78) стала для Итудиса 124-й во главе армейского клуба в Евролиге. Итудис возглавил ЦСКА в 2014 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Иван Ухов: «Эфес» высоко мотивирован, потому что борется за преимущество своей площадки в плей-офф
Советский спортвчера в 06:38
Димитрис Итудис: «ЦСКА работает над тем, чтобы на его играх было так же шумно, как в Стамбуле»
Sportbox.RUвчера в 17:34
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 10:45, Ашберн
Политика
МИД России сделал представление послу Чехии
Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был приглашён в МИД России, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 10:18
Политика
В состав НАТО может войти Бразилия
Президент США Дональд Трамп допускает, что Бразилия может стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 22:16
Спорт
Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости
Обновлено в 02:37
Футбол
Погба рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» при Моуринью
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о проблемах, с которыми сталкивалась команда при Жозе Моуринью.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Певица Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни. Об этом она сообщила в Instagram.
Обновлено в 07:23
Политика
Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму
"Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.
Обновлено в 09:03
Политика
Врио губернатора Челябинской области прилетел в регион
Обновлено в 02:14
Экономика
Forbes назвал самые надежные банки России
Издание Forbes Russia представило рейтинг надежности российских банков, изучив 100 крупнейших кредитных организаций.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Полиция застрелила двух россиян на Бали
Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Полиция сняла с рейса Сочи–Москва двух дебоширов
Сотрудники правоохранительных органов сняли с авиарейса Сочи–Москва двух пассажиров, которые во время посадки на борт самолета оскорбляли с использованием нецензурной лексики других граждан и экипаж, сообщает 20 марта «РИА Новости» со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 06:39
Космос
На астероиде Рюгу зонд «Хаябуса-2» обнаружил компоненты воды
На астероиде Рюгу японский космический зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2») обнаружил минералы, которые содержат компоненты воды — атомы кислорода и водорода, соединённые в единую группу.
Обновлено в 01:23
Экономика
ЦБ разработал кодекс этики финансистов
"По итогам дискуссии Банк России может принять решение о конкретных мерах, направленных на стимулирование приведения внутрикорпоративной культуры участников рынка в соответствие с принципами кодекса добросовестного поведения", - заключил регулятор.
Обновлено в 06:23
Экономика
Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Кино
Вышел трейлер к фильму Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Обновлено в 09:23
Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»
Группа "Ленинград" была основана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидером и автором большинства ее композиций стал Сергей Шнуров.
Обновлено в 06:31
Политика
Еврокомиссия отказалась перенести Brexit на 30 июня
14 марта члены палаты общин британского парламента (нижняя палата) поддержали предложение премьер-министра Соединенного Королевства о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня текущего года.
Обновлено в 09:06
Экономика
Минфин пообещал масштабные сокращения госслужащих в России
Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что 2020 году будет запущена масштабная реформа государственной службы.
Обновлено вчера в 07:57
Футбол
«Барселона» предложила «Аяксу» € 60 млн за де Лигта
Как сообщает Sport.es, сине-гранатовые сделали нидерландскому клубу предложение по 19-летнему футболисту в размере € 60 млн.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Алдонин помогает с организацией панихиды по Юлии Началовой
Как сообщает Dni24, с организацией панихиды и захоронения родителям Началовой помогает её экс-супруг бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин.
Обновлено в 04:01
Экономика
Росстат изменит методику подсчета доходов россиян
Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Здоровье
В подмосковных Центрах здоровья обследовались свыше 22 тыс человек
С начала этого года в Центры здоровья столичного региона за консультацией обратились более 22 тысяч человек, информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба Минздрава Московской области.
Обновлено в 05:59
Единоборства
Чемпион UFC провалил допинг-тест
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу заявил, что провалил допинг-тест, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:24
Спорт
Аникина избрана новым президентом Федерации бобслея России
Новым президентом Федерации бобслея России стала Елена Аникина, сообщил спортивный комментатор Владас Ласицкас.
Обновлено в 09:30
Политика
Москалькова вылетит в Киев для присутствия на суде по делу Вышинского
Обновлено вчера в 09:07
Наука
Гранит науки: Генетики призывают к пятилетнему глобальному запрету на генетическое редактирование в репродуктологии
Авторы «Письма 18-ти» предполагают, что за время моратория ученые усовершенствуют систему CRISPR/Cas9 и другие инструменты генного редактирования, чтобы сделать их более безопасными.
Обновлено вчера в 01:24