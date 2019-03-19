Баскетбол

Димитрис Итудис стал лидером среди тренеров ЦСКА по победам в ЕвролигеSports.ru 09:04

Греческий специалист Димитрис Итудис во вторник стал самым побеждающим тренером в истории ЦСКА в рамках Евролиги. Победа над «Анадолу Эфесом» (80:78) стала для Итудиса 124-й во главе армейского клуба в Евролиге. Итудис возглавил ЦСКА в 2014 году.
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Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
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Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства

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