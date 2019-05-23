Баскетбол

Димитрис Итудис: хотим показать, что являемся сильным и единым коллективомВести.Ru 07:50

В первом полуфинальном матче серии баскетбольной Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на домашнем паркете сыграет с петербургским "Зенитом". Наставник армейцев Димитрис Итудис – о предстоящем противостоянии с командой из города на Неве.
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Димитрис Итудис: «При всем уважении к „Зениту“, мы недостаточно хорошо защищались»

Sportbox.RU15:58

Димитрис Итудис: «При всем уважении к „Зениту“, мы недостаточно хорошо защищались»

Матч ТВ15:58

Димитрис Итудис: «„Зениту“ не занимать класса и мотивации»

Sports.ruвчера в 13:17

Итудис: «ЦСКА играет в качестве чемпиона Европы, у нас есть обязательства»

Sport24.ru15:08

Итудис: де Коло попросил меня не ставить его на первый матч с «Зенитом»

Чемпионат15:19

Димитрис Итудис: ЦСКА недостаточно хорошо защищался против «Зенита»

Советский спорт15:18

Димитрис Итудис: «Смогли преодолеть все трудности, в том числе наплыв эмоций после „Финала четырех“»

Спорт-Экспресс15:46
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Вышло крупное обновление Windows 10

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Димитрис Итудис
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Греческий баскетбольный тренер. В настоящее время главный тренер ЦСКА.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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