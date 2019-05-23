Димитрис Итудис: хотим показать, что являемся сильным и единым коллективомВести.Ru 07:50

В первом полуфинальном матче серии баскетбольной Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на домашнем паркете сыграет с петербургским "Зенитом". Наставник армейцев Димитрис Итудис – о предстоящем противостоянии с командой из города на Неве.

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