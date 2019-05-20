Димитрис Итудис: Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишуСоветский спорт 18:21

Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу. Без вопросов, - приводит слова Итудиса ТАСС.

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