Футбол
Димитрис Итудис: Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишуСоветский спорт 18:21
Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу. Без вопросов, - приводит слова Итудиса ТАСС.
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Общество
Инна Щеглова стала министром труда и соцзащиты населения Забайкалья
Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Осипов назначил бывшего замминистра Инну Щеглову руководителем министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края, об этом Осипов сообщил 20 мая во время оперативного совещания правительства.
Обновлено в 22:41
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Общество
Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян
Плохая экология, по мнению 60% россиян, способствует развитию аллергии, кроме того наиболее распространена у граждан аллергия на растения (26%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:28
Политика
Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком под Магаданом
Под Магаданом в результате ДТП с участием грузового автомобиля погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:44
Происшествия
На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку
Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено в 16:45
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес
Бузова стерла колени по пути к новой цели
Обновлено в 15:47
Происшествия
Арбитр Уртадо умер после остановки сердца во время игры чемпионата Боливии
Обновлено в 22:19
Музыка
AFP: умер певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Гаджеты
Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая
Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено в 15:31
Политика
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 17:39
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено в 22:11
Происшествия
В Пекине шквалистый ветер привел к гибели четырех человек
Шквалистый ветер, который валил деревья, привел к гибели четырех человек в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 22:26
Политика
Трамп предостерег Иран от войны
Президент США Дональд Трамп предрек конец Ирана, если тот захочет побороться с США и будет угрожать им, и призвал никогда этого не делать.
Обновлено в 17:02
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал Евровидения
Сергей Лазарев попал в финал европейского музыкального конкурса популярных исполнителей «Евровидение», прошедшего в Тель-Авиве.
Обновлено 16 мая в 17:11
Музыка
Итоги Евровидения могут отменить из-за скандала с победителем
Обновлено в 19:33
Игры
В GTA 3 нашли режим разработчиков. Они могли замедлять время, удалять технику и телепортироваться
В коде GTA 3 скрыты множество интересных особенностей и инструментов, не доступных обычным геймерам.
Обновлено в 14:25
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые выступила на концерте конкурса «Евровидение» в качестве приглашенной звезды.
Обновлено в 02:37
Хоккей
Илья Воробьев: Постоянно говорим Кучерову, чтобы он сдерживался
Швейцарцы часто действовали против Кучерова на грани дозволенного.
Обновлено в 18:30
Гаджеты
Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11
Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
Обновлено в 20:59
Космос
Индия собирается отправить в космос семь научных миссий
Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует в течение 10 лет отправить семь космических миссий, чтобы изучить солнечную систему.
Обновлено вчера в 07:14
Политика
Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе
Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
Наука
Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала
Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено в 17:21
Кино
На HBO завершилась «Игра престолов»
HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 22:23
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Политика
Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме
Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич попыталась повторить шпагат Анастасии Волочковой
На фото большая иномарка стоит в бескрайнем поле, а на крыше машины - улыбающаяся Анна Хилькевич, которая попыталась повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 10:45
Политика
Депутат Рады заявил, что МВФ загнал Украину в долговую яму
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом загнало страну в долговую яму, передает РИА Новости.
Обновлено в 22:49
Здоровье
Волгоградцам рассказали, как сохранить мозг здоровым до старости
Затормозить возрастные изменения и предотвратить старческую деменцию помогут 5 секретов из материала «Волгоградской правды.ру».
Обновлено в 13:30