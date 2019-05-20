Футбол

Димитрис Итудис: Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишуСоветский спорт 18:21

Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу. Без вопросов, - приводит слова Итудиса ТАСС.
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Итудис готов подписать с ЦСКА новый контракт

Газета.Ru21:15

Итудис рассказал, готов ли остаться в ЦСКА

Sport24.ru18:53

Тренер Итудис готов подписать новый контракт с ЦСКА, если поступит предложение

ТАСС18:05

Итудис после победы в Евролиге заявил, что Хайнс готов стать тренером

Спорт-Экспресс20:08

Итудис заявил, что готов продлить контракт с ЦСКА

RT на русском18:34

Димитрис Итудис: Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу

Советский спорт18:21

Димитрис Итудис: «Если ЦСКА предложит контракт, я подпишу»

Sports.ru18:32
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Общество

Инна Щеглова стала министром труда и соцзащиты населения Забайкалья

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Осипов назначил бывшего замминистра Инну Щеглову руководителем министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края, об этом Осипов сообщил 20 мая во время оперативного совещания правительства.
Обновлено в 22:41
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Общество

Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян

Плохая экология, по мнению 60% россиян, способствует развитию аллергии, кроме того наиболее распространена у граждан аллергия на растения (26%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:28
Политика

Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиком под Магаданом

Под Магаданом в результате ДТП с участием грузового автомобиля погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:44
Происшествия

На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку

Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено в 16:45
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес

Бузова стерла колени по пути к новой цели

Обновлено в 15:47
Происшествия

Арбитр Уртадо умер после остановки сердца во время игры чемпионата Боливии

Обновлено в 22:19
Музыка

AFP: умер певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Гаджеты

Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая

Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено в 15:31
Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 17:39
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено в 22:11
Происшествия

В Пекине шквалистый ветер привел к гибели четырех человек

Шквалистый ветер, который валил деревья, привел к гибели четырех человек в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 22:26
Политика

Трамп предостерег Иран от войны

Президент США Дональд Трамп предрек конец Ирана, если тот захочет побороться с США и будет угрожать им, и призвал никогда этого не делать.
Обновлено в 17:02
Музыка

Сергей Лазарев прошел в финал Евровидения

Сергей Лазарев попал в финал европейского музыкального конкурса популярных исполнителей «Евровидение», прошедшего в Тель-Авиве.
Обновлено 16 мая в 17:11
Музыка

Итоги Евровидения могут отменить из-за скандала с победителем

Обновлено в 19:33
Игры

В GTA 3 нашли режим разработчиков. Они могли замедлять время, удалять технику и телепортироваться

В коде GTA 3 скрыты множество интересных особенностей и инструментов, не доступных обычным геймерам.
Обновлено в 14:25
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые выступила на концерте конкурса «Евровидение» в качестве приглашенной звезды.
Обновлено в 02:37
Хоккей

Илья Воробьев: Постоянно говорим Кучерову, чтобы он сдерживался

Швейцарцы часто действовали против Кучерова на грани дозволенного.
Обновлено в 18:30
Гаджеты

Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11

Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
Обновлено в 20:59
Космос

Индия собирается отправить в космос семь научных миссий

Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует в течение 10 лет отправить семь космических миссий, чтобы изучить солнечную систему.
Обновлено вчера в 07:14
Политика

Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе

Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
Наука

Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала

Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено в 17:21
Кино

На HBO завершилась «Игра престолов»

HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 22:23
Авто

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Обновлено в 05:37
Политика

Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме

Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич попыталась повторить шпагат Анастасии Волочковой

На фото большая иномарка стоит в бескрайнем поле, а на крыше машины - улыбающаяся Анна Хилькевич, которая попыталась повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 10:45
Политика

Депутат Рады заявил, что МВФ загнал Украину в долговую яму

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом загнало страну в долговую яму, передает РИА Новости.
Обновлено в 22:49
Здоровье

Волгоградцам рассказали, как сохранить мозг здоровым до старости

Затормозить возрастные изменения и предотвратить старческую деменцию помогут 5 секретов из материала «Волгоградской правды.ру».
Обновлено в 13:30
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Димитрис Итудис
Греческий тренер
Греческий баскетбольный тренер. В настоящее время главный тренер ЦСКА.
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