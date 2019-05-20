Футбол
Димитрис Итудис: «Если ЦСКА предложит контракт, я подпишу»Sports.ru вчера в 18:32
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Анадолу Эфесом» (91:83) и триумфа в Евролиге заявил о том, что будет рад продлить истекающий контракт с клубом.
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Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено вчера в 05:37
Политика
Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено вчера в 12:36
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин готовит Виталину Цымбалюк-Романовскую к большой сцене
Шаляпин и Цымбалюк-Романовская не перестают удивлять публику.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Президент Эстонии выступила против возвращения России в ПАСЕ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:48
Хоккей
Тренер сборной Швейцарии назвал причину поражения в матче с Россией
Наставник швейцарской команды Патрик Фишер рассказал, почему его подопечные проиграли сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено вчера в 18:23
Кино
«Игра престолов» закончилась
Телеканал HBO выпустил последнюю, шестую серию восьмого сезона фэнтезийной саги «Игра престолов». Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
ЦСКА и «Спартак» лишились шансов на попадание в ЛЧ
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
«Ростех» оценил экономический эффект от промышленного интернета вещей в 5 трлн рублей
«Ростех» подготовил дорожную карту сквозной технологии «Промышленный интернет» по нацпроекту «Цифровая экономика».
Обновлено вчера в 17:36
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, а многие немцы считают, что с ней можно создать союз против Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:11
Гаджеты
Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая
Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено вчера в 15:31
Шоу-бизнес
Бузова стерла колени по пути к новой цели
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Стало известно, кто приедет на инаугурацию Зеленского
Гости Зеленского Свой приезд на церемонию инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в Киев уже подтвердили главы Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Авто
Новый Nissan Sylphy представят уже в июле
Новый автомобиль выполнен с использованием фирменного языка дизайна Vmotion 2.0 и оснащен технологией Nissan Intelligent Mobility.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме
Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР
Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер сообщил, что не станет выдвигать никаких обвинений против неизвестного мужчины, напавшего на него во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге в ЮАР.
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие
Сирийская армия завершила операцию в Идлибе
В конце апреля в ответ на непрекращающиеся провокации боевиков САА при поддержке российских ВКС начала военную операцию против террористов, главная цель которой заключалась в том, чтобы «отодвинуть» позиции и огневые точки радикалов от сирийских мирных городов.
Обновлено вчера в 06:43
Кино
Фото: легендарный Чак Норрис позирует на броне танка «Абрамс»
Чак Норрис сделал несколько снимков на броне танка M1A2 «Абрамс», которые по мнению комментаторов просто «порвали сеть».
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
Греф рассказал о будущем доллара в мировой экономике
В ближайшее десятилетие в мире наметится тренд на создание альтернативных доллару финансовых инструментов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено 18 мая в 20:57
Авто
Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили
Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке
СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Россиянка Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы
Девушку приговорили к 18 месяцам заключения за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев, записала видеообращение из тюрьмы, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 04:58
Общество
Сергей Цивилев посетил строительные площадки областного центра
Губернатор особо отметил работу специалистов военно-строительного комплекса Минобороны РФ: «На их примере будем показывать всем областным строителям, как качественно вести работу ударными темпами».
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян
Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).
Обновлено вчера в 20:28
Хоккей
Тарасенко повторил достижение Гретцки
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено вчера в 11:23
Футбол
Мбаппе сообщил, что может покинуть «ПСЖ», пишут СМИ
Обновлено вчера в 18:47