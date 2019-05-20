Футбол

Димитрис Итудис: «Если ЦСКА предложит контракт, я подпишу»Sports.ru вчера в 18:32

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Анадолу Эфесом» (91:83) и триумфа в Евролиге заявил о том, что будет рад продлить истекающий контракт с клубом.
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Итудис готов подписать с ЦСКА новый контракт

Газета.Ruвчера в 21:15

Итудис рассказал, готов ли остаться в ЦСКА

Sport24.ruвчера в 18:53

Тренер Итудис готов подписать новый контракт с ЦСКА, если поступит предложение

ТАССвчера в 18:05

Димитрис Итудис: Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу

Советский спортвчера в 18:21

Итудис после победы в Евролиге заявил, что Хайнс готов стать тренером

Спорт-Экспрессвчера в 20:08

Итудис заявил, что готов продлить контракт с ЦСКА

RT на русскомвчера в 18:34

Димитрис Итудис: «Если ЦСКА предложит контракт, я подпишу»

Sports.ruвчера в 18:32
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