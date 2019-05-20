Футбол
Димитрис Итудис: «Если ЦСКА предложит контракт, я подпишу»Sports.ru вчера в 18:32
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Анадолу Эфесом» (91:83) и триумфа в Евролиге заявил о том, что будет рад продлить истекающий контракт с клубом.
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Происшествия
В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге
Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья
Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Политика
Замглавы администрации Януковича объявил о возвращении на Украину
Андрей Портнов, который занимал пост заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, возвратился в страну накануне инаугурации нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 08:14
Авто
Honda NSX выставили против Nissan GT-R
Обновлено вчера в 02:05
Футбол
ЦСКА и «Спартак» лишились шансов на попадание в ЛЧ
Обновлено вчера в 12:54
Здоровье
Новый метод диагностики рака внедряют в России
О новом методе диагностики рака рассказал профессор Николай Потекаев, главный дерматовенеролог Департамента здравоохранения Москвы.
Обновлено в 01:42
Кино
На HBO завершилась «Игра престолов»
HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 22:23
Хоккей
Тренер Швейцарии после матча на ЧМ-2019 сравнил Россию с грозой
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею – 2019 Сборная России продолжила путь на чемпионате мира очередной победой, обыграв сборную Швейцарии со счётом 3:0. После матча в стане соперника говорили о слабом начале с их стороны, а также отметили, что у России самая мастеровитая команда на турнире.
Обновлено в 01:45
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei
По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и т.д.
Обновлено в 01:47
Хоккей
Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ
Обновлено в 00:21
Транспорт
В Подмосковье привели в порядок около 100 дорог до СНТ
В Московской области за год построили и отремонтировали 96 дорог протяженностью более 111 км. Более 200 тыс. москвичам стало гораздо удобно добираться до дачных участков, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:39
Экономика
Центробанк сообщил о росте зарплат в России
Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Экс-глава «челябинской Рублевки» стал фигурантом уголовного дела
Бывший глава Сосновского района Владимир Котов стал фигурантом уголовного дела из-за махинаций с участками земли под коттеджным поселком «Лесной остров».
Обновлено в 01:24
Политика
Владимир Зеленский официально вступит в должность президента Украины
В видеообращении, опубликованном в Facebook в субботу, Зеленский напомнил, что "инаугурация президента Украины назначена на 20 мая".
Обновлено вчера в 17:07
Авто
Lamborghini Urus ST-X появится в хардкорной модификации
Как сообщает Digital Trends, новинка будет основана на Lamborghini Urus ST-X Concept — единственной внедорожной версии гражданоского Urus, предназначенного исключительно для чемпионата, в котором участвует только одна модель.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Похитивших 1,9 млрд долларов китайцев задержали в Хабаровске
На родине задержанные обвиняются в причинении 1,5 миллионам человек финансового ущерба, оцениваемого в 13,4 млрд юаней (свыше 1,9 млрд долларов по нынешнему курсу).
Обновлено в 00:10
Происшествия
На Шпицбергене погибли двое польских ученых
Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено вчера в 15:49
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Общество
В Екатеринбурге начало этой недели будет снежным
По данным Уралгидрометцентра, в понедельник и вторник, 20 и 21 мая, будет облачно, пройдет дождь с мокрым снегом.
Обновлено в 00:13
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон готовится к свадьбе
Актриса Скарлетт Йоханссон и комик Колин Жост решили пожениться.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Футбол
Аленичев перестанет тренировать «Енисей»
В интервью телеканалу «Матч Премьер» Аленичев поблагодарил болельщиков за поддержку игроков в этом сезоне и сказал, что думает, что это его последний матч в «Енисее».
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
В Ульяновске пассажиры не захотели лететь на Sukhoi Superjet 100
В Ульяновске пассажиры не захотели лететь на Sukhoi Superjet 100 После возвращения в аэропорт вылета пассажиры отказались лететь на Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 04:57
Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено вчера в 00:08