Футбол

Димитрис Итудис: «Если ЦСКА предложит контракт, я подпишу»Sports.ru вчера в 18:32

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Анадолу Эфесом» (91:83) и триумфа в Евролиге заявил о том, что будет рад продлить истекающий контракт с клубом.
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Итудис после победы в Евролиге заявил, что Хайнс готов стать тренером

Спорт-Экспрессвчера в 20:08

Итудис рассказал, готов ли остаться в ЦСКА

Sport24.ruвчера в 18:53

Итудис заявил, что готов продлить контракт с ЦСКА

RT на русскомвчера в 18:34

Димитрис Итудис: Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу

Советский спортвчера в 18:21

Итудис готов подписать с ЦСКА новый контракт

Газета.Ruвчера в 21:15

Тренер Итудис готов подписать новый контракт с ЦСКА, если поступит предложение

ТАССвчера в 18:05

Димитрис Итудис: «Если ЦСКА предложит контракт, я подпишу»

Sports.ruвчера в 18:32
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Происшествия

В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге

Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР

Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия

В Таджикистане в ходе бунта в колонии погибли 29 заключенных

Обновлено в 00:44
Музыка

Итоги «Евровидения» могут отменить из-за скандала с победителем

Обновлено в 01:35
Политика

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Политика

Замглавы администрации Януковича объявил о возвращении на Украину

Андрей Портнов, который занимал пост заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, возвратился в страну накануне инаугурации нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 08:14
Авто

Honda NSX выставили против Nissan GT-R

Обновлено вчера в 02:05
Футбол

ЦСКА и «Спартак» лишились шансов на попадание в ЛЧ

Обновлено вчера в 12:54
Здоровье

Новый метод диагностики рака внедряют в России

О новом методе диагностики рака рассказал профессор Николай Потекаев, главный дерматовенеролог Департамента здравоохранения Москвы.
Обновлено в 01:42
Кино

На HBO завершилась «Игра престолов»

HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 22:23
Хоккей

Тренер Швейцарии после матча на ЧМ-2019 сравнил Россию с грозой

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею – 2019 Сборная России продолжила путь на чемпионате мира очередной победой, обыграв сборную Швейцарии со счётом 3:0. После матча в стане соперника говорили о слабом начале с их стороны, а также отметили, что у России самая мастеровитая команда на турнире.
Обновлено в 01:45
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei

По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и т.д.
Обновлено в 01:47
Хоккей

Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

Обновлено в 00:21
Транспорт

В Подмосковье привели в порядок около 100 дорог до СНТ

В Московской области за год построили и отремонтировали 96 дорог протяженностью более 111 км. Более 200 тыс. москвичам стало гораздо удобно добираться до дачных участков, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:39
Экономика

Центробанк сообщил о росте зарплат в России

Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

Экс-глава «челябинской Рублевки» стал фигурантом уголовного дела

Бывший глава Сосновского района Владимир Котов стал фигурантом уголовного дела из-за махинаций с участками земли под коттеджным поселком «Лесной остров».
Обновлено в 01:24
Политика

Владимир Зеленский официально вступит в должность президента Украины

В видеообращении, опубликованном в Facebook в субботу, Зеленский напомнил, что "инаугурация президента Украины назначена на 20 мая".
Обновлено вчера в 17:07
Авто

Lamborghini Urus ST-X появится в хардкорной модификации

Как сообщает Digital Trends, новинка будет основана на Lamborghini Urus ST-X Concept — единственной внедорожной версии гражданоского Urus, предназначенного исключительно для чемпионата, в котором участвует только одна модель.
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие

Украинские силовики пять раз за сутки обстреливали территорию ЛНР

Обновлено в 01:46
Происшествия

Похитивших 1,9 млрд долларов китайцев задержали в Хабаровске

На родине задержанные обвиняются в причинении 1,5 миллионам человек финансового ущерба, оцениваемого в 13,4 млрд юаней (свыше 1,9 млрд долларов по нынешнему курсу).
Обновлено в 00:10
Происшествия

На Шпицбергене погибли двое польских ученых

Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено вчера в 15:49
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Общество

В Екатеринбурге начало этой недели будет снежным

По данным Уралгидрометцентра, в понедельник и вторник, 20 и 21 мая, будет облачно, пройдет дождь с мокрым снегом.
Обновлено в 00:13
Шоу-бизнес

Скарлетт Йоханссон готовится к свадьбе

Актриса Скарлетт Йоханссон и комик Колин Жост решили пожениться.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Футбол

Аленичев перестанет тренировать «Енисей»

В интервью телеканалу «Матч Премьер» Аленичев поблагодарил болельщиков за поддержку игроков в этом сезоне и сказал, что думает, что это его последний матч в «Енисее».
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

В Ульяновске пассажиры не захотели лететь на Sukhoi Superjet 100

В Ульяновске пассажиры не захотели лететь на Sukhoi Superjet 100 После возвращения в аэропорт вылета пассажиры отказались лететь на Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 04:57
Музыка

Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено вчера в 00:08
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Димитрис Итудис
Греческий тренер
Греческий баскетбольный тренер. В настоящее время главный тренер ЦСКА.
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ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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