Футбол
Димитрис Итудис: «Если ЦСКА предложит контракт, я подпишу»Sports.ru вчера в 18:32
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Анадолу Эфесом» (91:83) и триумфа в Евролиге заявил о том, что будет рад продлить истекающий контракт с клубом.
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Религия
Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.
Обновлено вчера в 14:08
Экономика
Профсоюзы требуют обнулить ставку НДФЛ для малоимущих
Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля ряд СМИ сообщили со ссылкой на выводы трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, что российских граждан с доходами менее 13 тыс. рублей в месяц могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц.
Обновлено в 06:05
Происшествия
После недели протестов в полиции Екатеринбурга остаются 29 человек
После недели протестов в спецприемнике екатеринбургской полиции находятся 29 человек, задержанных в сквере у Драмтеатра.
Обновлено в 05:20
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери
На редких снимках Лера Кудрявцева закрывала голову дочки смайлами. Но сегодня супруг телезвезды опубликовал кадр, где видно лицо Маши.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель
В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Евгений Петросян погряз в долгах после развода
Обновлено в 01:00
Футбол
КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Музыка
Сергей Лазарев на «Евровидении» занял третье место
Обновлено вчера в 04:46
Кино
В финальной серии «Игры престолов» нашли новый киноляп
Поклонники популярного телесериала "Игра престолов" заметили в финальной серии саги ещё один объект, который не должен был попасть в кадр, — бутылку с водой.
Обновлено в 05:02
Политика
Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады после вступления в должность сказал, что жители Донбасса и Крыма "не чужие для Украины", и обратился к ним на русском языке.
Обновлено в 04:42
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Обновлено вчера в 16:33
Гаджеты
Google прекращает сотрудничество с Huawei
Американская корпорация Google приостановила взаимоотношения с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после того, как власти США внесли её в чёрный список предприятий, угрожающих национальной безопасности страны.
Обновлено в 05:28
Политика
Соратника Порошенко увезли с инаугурации Зеленского на скорой
Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.
Обновлено в 06:21
Общество
В Казани решили отменить общегородской последний звонок
Обновлено в 05:12
Происшествия
Защита Кокорина обжаловала приговор
Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.
Обновлено в 05:32
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Обновлено в 01:59
Экономика
Научные гранты выиграли три подмосковные компании
Почти 50 миллионов рублей получат три подмосковные компании на научные исследования, рассказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.
Обновлено в 05:10
Политика
За 5 минут до инаугурации Зеленский сделал селфи с женой
20 мая 41-летний Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу в зале Верховной рады и официально стал президентом Украины.
Обновлено в 03:32
Авто
Обновленная Skoda Superb выйдет в варианте Scout
Skoda Superb ни разу не выпускалась в варианте Scout и впервые получит такую версию в 2019 году, когда появится рестайлинговая модель.
Обновлено в 05:29
Политика
В БПП и НФ отреагировали на роспуск Рады Зеленским
Заместитель председателя БПП Игорь Кононенко заметил, что Рада не будет противостоять роспуску.
Обновлено в 06:30
Общество
В Японии искусственный интеллект стали использовать для борьбы магазинными кражами
Токийская компания Earth Eyes совместно с корпорацией NTT East разработала систему видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта, которая позволит супермаркетам бороться с кражами.
Обновлено в 04:44
Наука
Ученые рассказали о происхождении Бермудских островов
Специалисты из Национального научного фонда рассказали об уникальном процессе формирования древнего спящего вулкана, на котором впоследствии и образовались Бермудские острова.
Обновлено в 06:26
Политика
Министр энергетики США передал Киеву «послание» от Трампа
Американский лидер Дональд Трамп попросил делегацию США передать в Киев «послание от Америки», что Вашингтон — вместе с народом Украины.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество
Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Старшая дочь Валерия Меладзе создала собственный бренд украшений
Старшая дочь певца Валерия Меладзе от первого брака Инга создала собственный бренд украшений.
Обновлено в 01:15
Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Культура
Смолянка завоевала «золото» Российской студенческой весны
Обновлено в 05:40