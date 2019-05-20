Футбол

Димитрис Итудис: «Если ЦСКА предложит контракт, я подпишу»Sports.ru вчера в 18:32

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Анадолу Эфесом» (91:83) и триумфа в Евролиге заявил о том, что будет рад продлить истекающий контракт с клубом.
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Итудис готов подписать с ЦСКА новый контракт

Газета.Ruвчера в 21:15

«У меня нет слов». Итудис - о победе ЦСКА в Евролиге

Спорт-Экспрессвчера в 19:54

Итудис заявил, что готов продлить контракт с ЦСКА

RT на русскомвчера в 18:34

Итудис рассказал, готов ли остаться в ЦСКА

Sport24.ruвчера в 18:53

Димитрис Итудис: Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу

Советский спортвчера в 18:21

Тренер Итудис готов подписать новый контракт с ЦСКА, если поступит предложение

ТАССвчера в 18:05

Димитрис Итудис: «Если ЦСКА предложит контракт, я подпишу»

Sports.ruвчера в 18:32
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Религия

Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.
Обновлено вчера в 14:08
Экономика

Профсоюзы требуют обнулить ставку НДФЛ для малоимущих

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля ряд СМИ сообщили со ссылкой на выводы трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, что российских граждан с доходами менее 13 тыс. рублей в месяц могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц.
Обновлено в 06:05
Происшествия

После недели протестов в полиции Екатеринбурга остаются 29 человек

После недели протестов в спецприемнике екатеринбургской полиции находятся 29 человек, задержанных в сквере у Драмтеатра.
Обновлено в 05:20
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери

На редких снимках Лера Кудрявцева закрывала голову дочки смайлами. Но сегодня супруг телезвезды опубликовал кадр, где видно лицо Маши.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель

В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Евгений Петросян погряз в долгах после развода

Обновлено в 01:00
Футбол

КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Музыка

Сергей Лазарев на «Евровидении» занял третье место

Обновлено вчера в 04:46
Кино

В финальной серии «Игры престолов» нашли новый киноляп

Поклонники популярного телесериала "Игра престолов" заметили в финальной серии саги ещё один объект, который не должен был попасть в кадр, — бутылку с водой.
Обновлено в 05:02
Политика

Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады после вступления в должность сказал, что жители Донбасса и Крыма "не чужие для Украины", и обратился к ним на русском языке.
Обновлено в 04:42
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Обновлено вчера в 16:33
Гаджеты

Google прекращает сотрудничество с Huawei

Американская корпорация Google приостановила взаимоотношения с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после того, как власти США внесли её в чёрный список предприятий, угрожающих национальной безопасности страны.
Обновлено в 05:28
Политика

Соратника Порошенко увезли с инаугурации Зеленского на скорой

Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Общество

В Казани решили отменить общегородской последний звонок

Обновлено в 05:12
Происшествия

Защита Кокорина обжаловала приговор

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.
Обновлено в 05:32
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Обновлено в 01:59
Экономика

Научные гранты выиграли три подмосковные компании

Почти 50 миллионов рублей получат три подмосковные компании на научные исследования, рассказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.
Обновлено в 05:10
Политика

За 5 минут до инаугурации Зеленский сделал селфи с женой

20 мая 41-летний Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу в зале Верховной рады и официально стал президентом Украины.
Обновлено в 03:32
Авто

Обновленная Skoda Superb выйдет в варианте Scout

Skoda Superb ни разу не выпускалась в варианте Scout и впервые получит такую версию в 2019 году, когда появится рестайлинговая модель.
Обновлено в 05:29
Политика

В БПП и НФ отреагировали на роспуск Рады Зеленским

Заместитель председателя БПП Игорь Кононенко заметил, что Рада не будет противостоять роспуску.
Обновлено в 06:30
Общество

В Японии искусственный интеллект стали использовать для борьбы магазинными кражами

Токийская компания Earth Eyes совместно с корпорацией NTT East разработала систему видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта, которая позволит супермаркетам бороться с кражами.
Обновлено в 04:44
Наука

Ученые рассказали о происхождении Бермудских островов

Специалисты из Национального научного фонда рассказали об уникальном процессе формирования древнего спящего вулкана, на котором впоследствии и образовались Бермудские острова.
Обновлено в 06:26
Политика

Министр энергетики США передал Киеву «послание» от Трампа

Американский лидер Дональд Трамп попросил делегацию США передать в Киев «послание от Америки», что Вашингтон — вместе с народом Украины.
Обновлено в 06:21
Транспорт

На КАД перекроют одну полосу между Московским и Таллинским шоссе

Обновлено в 04:51
Происшествия

Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество

Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Старшая дочь Валерия Меладзе создала собственный бренд украшений

Старшая дочь певца Валерия Меладзе от первого брака Инга создала собственный бренд украшений.
Обновлено в 01:15
Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Культура

Смолянка завоевала «золото» Российской студенческой весны

Обновлено в 05:40
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Греческий тренер
Греческий баскетбольный тренер. В настоящее время главный тренер ЦСКА.
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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