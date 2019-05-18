Футбол
Димитрис Итудис: ЦСКА в матче с «Реалом» показал, как он силенВести.Ru вчера в 19:21
ЦСКА выступит в финале баскетбольной Евролини, где сыграет с турецким "Анадолу Эфес". В полуфинале армейца нанесли поражение мадридскому "Реалу" 95:90. После трех четвертей армейцы проигрывали 8 очков.
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Димитрис Итудис: Продолжали сражаться и переиграли «Реал» в последней четверти
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