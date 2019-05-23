Баскетбол

Димитрис Итудис: ЦСКА недостаточно хорошо защищался против «Зенита»Советский спорт 15:18

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итог первого полуфинального матча Единой лиги ВТБ. В начале матча мы думали только о нападении.
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Димитрис Итудис: ЦСКА недостаточно хорошо защищался против «Зенита»

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Димитрис Итудис: «При всем уважении к „Зениту“, мы недостаточно хорошо защищались»

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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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