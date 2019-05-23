Димитрис Итудис: ЦСКА недостаточно хорошо защищался против «Зенита»Советский спорт 15:18

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итог первого полуфинального матча Единой лиги ВТБ. В начале матча мы думали только о нападении.

Димитрис Итудис: ЦСКА недостаточно хорошо защищался против «Зенита»

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