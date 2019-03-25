Культура
Дима Билан вышел на костылях получать звание заслуженного артистаRT на русском вчера в 19:29
Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.
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Спасибо огромное вам, министерству культуры, моей родине Кабардино-Балкарии, моим педагогам, той плоскости, в которой я живу.
— Дима Билан, российский оперный певецАргументы и Факты вчера в 15:16
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Билан прокомментировал получение звания заслуженного артиста России
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