Культура

Дима Билан вышел на костылях получать звание заслуженного артистаRT на русском вчера в 19:29

Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.
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Дима Билан
Спасибо огромное вам, министерству культуры, моей родине Кабардино-Балкарии, моим педагогам, той плоскости, в которой я живу.
— Дима Билан, российский оперный певецАргументы и Факты вчера в 15:16

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Дима Билан пришел на награждение на костылях

РИА Новостивчера в 20:43

Дима Билан вышел на костылях получать звание заслуженного артиста

RT на русскомвчера в 19:29

Билан прокомментировал получение звания заслуженного артиста России

Rambler News Serviceвчера в 10:51

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Московский Комсомолецвчера в 12:44

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста России

URA.Ruвчера в 10:34

Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста

Газета.Ruвчера в 16:53

Дима Билан стал заслуженным артистом России

News.ruвчера в 09:13
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Энергетика

Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков

Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
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Разведка США узнала, когда в армии России появятся «Посейдоны»

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Глава Забайкалья освободил от должностей двух министров

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов.
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Армия и оружие

Израиль договорился с ХАМАС о прекращении огня

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Происшествия

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В городе Луцк неизвестные осквернили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на представителя управления Национальной полиции в Волынской области.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

Самолет сел в Сингапуре после звонка о бомбе на борту

Самолет авиакомпании Singapore Airlines приземлился в аэропорту Чанги в Сингапуре после поступившего звонка об угрозе взрыва.
Обновлено в 00:42
Наука

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Норвежские археологи сделали новую находку эпохи викингов. Ученые обнаружили деревянное судно длиной более 15 метров.
Обновлено вчера в 22:43
Здоровье

Роспотребнадзор провел почти 55 тысяч консультаций по профилактике гриппа

Роспотребнадзор провел более 50 тысяч консультаций граждан по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ в рамках проведения с 4 февраля по 10 марта горячей линии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика

Госдума повысит пенсии сверх прожиточного минимум

Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков отметил, что прожиточный минимум должен быть в три раза выше, чем нынешний.
Обновлено вчера в 06:47
Армия и оружие

Минобороны Британии опровергло слова экс-сотрудника СБУ

По словам экс-силовика, британские и американские военные учили украинских коллег совершать диверсии и теракты на территории непризнанных ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:45
Гаджеты

Samsung Galaxy A90 получит 6.75-дюймовый дисплей без отверстий и пазов

Обновлено вчера в 08:05
Политика

Телеканал «1+1» назвал иск Порошенко давлением на СМИ

Телеканал "1+1" олигарха Игоря Коломойского заявил о давлении из-за заявленного судебного иска президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 17:35
Общество

Добыть, доставить, напоить — водопроводные хитросплетения Южно-Сахалинска

Закопанные на разную глубину трубы, хитрые переплетения коллекторов — только по официальным данным, в городе насчитывается почти 700 километров водопроводных и канализационных сетей.
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Политика

Япония осудила действия Южной Кореи в районе спорных островов

Правительство Японии во вторник осудило действия Южной Кореи в районе островов Такэсима (Токто), которые являются предметом территориального спора между Токио и Сеулом.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие

Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

На центральном рынке Махачкалы произошёл пожар

В Махачкале на центральном рынке произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено вчера в 18:45
Космос

На «Союзе МС-09» обнаружены следы пыли от сверления отверстия

Обновлено вчера в 04:24
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
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Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
Обновлено в 00:37
Политика

В США назвали срок признания Голанских высот израильскими

Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией.
Обновлено вчера в 11:06
Хоккей

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ

Обновлено вчера в 22:03
Игры

Bethesda раздаёт Morrowind в честь юбилея The Elder Scrolls

Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

В Бурятии депутату незаконно отдали в аренду озеро у Байкала

Следственный комитет возбудил уголовное дело В Бурятии следователи возбудили уголовное дело по факту предоставления в аренду депутату города Северобайкальск озера под видом земельного участка.
Обновлено вчера в 23:47
Культура

Бондарчук потребовал освободить Серебренникова

Обновлено вчера в 10:29
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Боец ММА Дудаев заявил о непричастности к ДТП с погибшими в Москве

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Молодожены и именинники смогут посетить ВДНХ бесплатно

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Культура

Мединский призвал отнестись с юмором к акции «МК» в Историческом музее

Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал отнестись с юмором к акции журналистов "Московского комсомольца" в Историческом музее, которые повесили лишний "экспонат", чтобы написать материал о проблемах защиты музейных ценностей.
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Сборная Украины по футболу обыграла Люксембург благодаря автоголу на последних минутах

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу Украины. Люксембург открыл счёт в матче благодаря точному удару Давида Тюпеля.
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