Культура
Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артистаГазета.Ru 16:53
Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского. На торжественную церемонию в Большом театре артист пришел на костылях и в официальном костюме-тройке.
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Спасибо огромное вам, министерству культуры, моей родине Кабардино-Балкарии, моим педагогам, той плоскости, в которой я живу.
— Дима Билан, российский оперный певецАргументы и Факты 15:16
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Пентагон испытал две противоракеты
В ходе испытаний были запущены две противоракеты, перехватывающие межконтинентальные баллистические ракеты.
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Экономика
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Один из документов касается станций Фрунзенского радиуса «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» и продлевает действие контракта до 25 декабря 2019 года.
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Политика
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Переход в Совет Федерации оказывается самой популярной моделью транзита региональной власти — фактически пенсией с элементами личной неприкосновенности, прокомментировал РБК президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов.
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Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
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Гаджеты
Apple представила свой стриминговый сервис Apple TV+
Обновлено в 14:30
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NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос
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За год московские театры посетит более 6.5 млн зрителей
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Шоу-бизнес
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Наука
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Футбол
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Обновлено в 08:43
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Рогозин подсчитал цену сверхтяжелой ракеты
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Глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам.
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Финансы
Чистая прибыль «Газпром-медиа» в 2018 составила 2,2 млрд рублей
Чистая прибыль холдинга "Газпром-медиа" в 2018 году составила 2,2 млрд рублей против чистого убытка в размере 3,47 млрд в 2017 году.
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Транспорт
На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей
Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу.
Обновлено в 17:17
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Жители Бишкека устроили давку из-за бесплатных бургеров от Тимати
Раздача бесплатных бургеров из рук главы лейбла Black Star Тимати около одного из торговых центров Бишкека закончилась традиционной давкой.
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«Манчестер Сити» смиксовал 9 комплектов формы от Nike
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