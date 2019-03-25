Культура
Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артистаГазета.Ru 16:53
Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского. На торжественную церемонию в Большом театре артист пришел на костылях и в официальном костюме-тройке.
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Спасибо огромное вам, министерству культуры, моей родине Кабардино-Балкарии, моим педагогам, той плоскости, в которой я живу.
— Дима Билан, российский оперный певецАргументы и Факты 15:16
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