Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артистаГазета.Ru 16:53

Спасибо огромное вам, министерству культуры, моей родине Кабардино-Балкарии, моим педагогам, той плоскости, в которой я живу.

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Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста

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