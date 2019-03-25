Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артистаГазета.Ru 09:57
Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского. Награждение деятелей культуры и искусства проходило в Большом театре в Москве. На торжественную церемонию Билану пришлось прийти на костылях.
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Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передали в суд
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
Футбол
Погребняк посетит заседание комитета по этике РФС
«Павел сам будет присутствовать на заседании комитета по этике», — заявил ТАСС президент «Урала» Григорий Иванов.
Обновлено в 10:33
Технологии
В России появится специальный сотовый оператор для военных
Новый оператор сотовой связи появится в России.
Обновлено в 09:17
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Футбол
«Зенит» открыл официальный блог болельщиков на языке фарси
«Зенит» представил официальный блог болельщиков на языке фарси, на котором говорят в Иране и некоторых других странах Ближнего Востока.
Обновлено в 11:10
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова
Большинство украинских полицейских хочет отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара
Обновлено в 07:31
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Гаджеты
Nintendo выпустит две новые модели Switch этим летом
Nintendo выпустит две новые версии Switch уже этим летом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на «людей, знакомых с этим вопросом».
Обновлено в 03:39
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Наука
Найдены мутации гена, вызывающие заболевание нервной системы с развитием опухолей
Три вида мутаций гена обнаружили у российских пациентов с тяжелым наследственным заболеванием нервной системы, которое сопровождается развитием злокачественных опухолей.
Обновлено в 06:39
Политика
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Дацик обвиняется в избиении собственных детей
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ
Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Skype
Сбой в работе сервиса для звонков и чата Skype наблюдается в городах США, Бразилии и Европы.
Обновлено в 11:53
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Авто
Электрическая версия кроссовера Dacia Duster EV замечена на тестах
Dacia Duster EV в виде мула имеет ряд отличий, которые указывают в том числе и на то, что тестируется электрическая версия кроссовера Dacia Duster EV.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Похититель картины Куинджи раскаялся в содеянном
Ранее сообщалось, что Чуприкова отправили на психиатрическую экспертизу.
Обновлено в 11:48
Хоккей
Илья Воробьев: Серию с ЦСКА начнет Хелльберг
Серию с ЦСКА начнет Хелльберг, приводит ТАСС слова Воробьева. СКА и ЦСКА хорошие команды, поэтому все будут решать детали и мелочи.
Обновлено в 08:28
Авто
Lamborghini задумалась о возрождении своей самой утилитарной модели
Руководство компании Lamborghini задумалось о расширении линейки внедорожников и выпуске преемника легендарного LM002.
Обновлено в 05:40
Общество
Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности
Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.
Обновлено в 09:13
Космос
Разработчик 3D-биопринтера получил лицензию Роскосмоса
Роскосмос выдал «3Д Биопринтинг Солюшенс» лицензию на осуществление космической деятельности.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви
Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Обновлено в 07:56