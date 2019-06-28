Происшествия
Дилерские центры «Рольф» работают в штатном режимеМосква 24 27 июня в 11:39
Все дилерские центры компании "Рольф" работают в штатном режиме, обязательства перед клиентами выполняются. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя направления PR-компании Павла Носова.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:18, Вашингтон
Общество
Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ
Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше всего — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:47
Политика
У военных появятся мусороперерабатывающие заводы и система учета ГСМ
В воинских частях РФ откроются заводы по переработке мусора, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 06:16
Общество
В затопленные районы Иркутской области направили вирусологов
Обновлено в 06:24
Финансы
Банк России снизит коэффициенты риска для хорошей ипотеки
Банк России планирует ввести новую шкалу коэффициентов риска по ипотеке в зависимости от показателя кредит/залог (LTV): для кредитов с низким соотношением кредит/залог коэффициенты будут ниже (самый низкий уровень может составить 20%), чем сейчас (35%), поскольку ипотека с высоким первоначальным взносом низкорискованная.
Обновлено вчера в 23:00
Кино
Кевин Костнер: Принцесса Диана могла сняться в «Телохранителе-2»
Американский актер Кевин Костнер рассказал о желании принцессы Дианы сняться в продолжении знаменитого фильма «Телохранитель», пишет People.
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве
Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Политика
Пресс-секретарь Трампа травмировалась в давке на межкорейской границе
Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в давку, которая произошла на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейской границе.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Индии военный самолет сбросил на город учебные бомбы из-за птицы
Столкновение самолета ВВС Индии с птицей вынудило пилота сбросить топливные баки и учебные бомбы на город, сообщает Hindustan Times.
Обновлено 27 июня в 08:56
Культура
Умерла советская актриса Елена Дембская
Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99 году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.
Обновлено в 06:39
Футбол
Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»
«Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
Экономика
Красноярский край в 2019 году вложит в капремонт домов 5,9 млрд рублей
Красноярский край в 2019 году направит на ремонт многоквартирных домов 5,9 млрд рублей, сообщил в пятницу губернатор региона Александр Усс на совещании у полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло.
Обновлено 28 июня в 02:37
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Целью акции стало требование отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. В Тбилиси несколько тысяч человек приняли участие в "Марше свободы".
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности
В интервью программе «Главное» с Ольгой Беловой министр обороны отметил серьезный рост промышленности в стране и факт избавления от иностранных деталей.
Обновлено 28 июня в 01:01
Происшествия
В МЧС назвали причину паводка в Иркутской области
Обновлено в 06:21
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче
Обновлено в 06:21
Происшествия
В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных
Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено в 03:51
Политика
В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес
Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено вчера в 11:28
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено вчера в 17:42
Космос
SpaceX потеряла связь с тремя спутниками
Обновлено в 06:45
Происшествия
На Васильевском острове загорелась коммуналка
Спасатели тушили ее час В Петербурге на Васильевском острове пожарные почти два часа пытались потушить огонь в доме, где расположена гостиница.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фото со свадьбы
По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.
Обновлено в 02:55
Политика
Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игр
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где посетит церемонию закрытия Европейских игр, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:45
Политика
Макрон пообещал приехать в Россию на День Победы
Макрон рассказал, что его лично пригласил на празднование этого дня президент России Владимир Путин и он решил принять его приглашение.
Обновлено в 07:05
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Авто
УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Футбол
Колумбийский футболист Диас подтвердил, что получил предложение от «Зенита»
Полузащитник клуба «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии по футболу Луис Диас подтвердил, что получил предложение о переходе от санкт-петербургского «Зенита».
Обновлено в 04:32