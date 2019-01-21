Экономика

«Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объявили о слиянииИзвестия вчера в 11:36

На российском рынке под торговыми марками «Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» в России работает более 13 тыс. магазинов. По данным «Infoline-Аналитика», общая выручка трех сетей в январе–июне 2018 года составила в 312,7 млрд рублей. В конце декабря в «Красном&белом» прошли обыски.
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с чего всё началось

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» договорились о слиянии

В результате слияния появится третий по обороту розничный ритейлер в России, говорится в сообщении. В объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву будет принадлежать 51%, а Студенникову – 49%. Под торговыми марками «Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» в России работает более 13 000 магазинов.
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ФАС не получала ходатайств об объединении «Дикси», «Бристоля» и «К&Б»

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Источник: «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» сохранят все бренды в рамках слияния

ТАСС04:39

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Интерфаксвчера в 10:40

Зачем «Красное и белое» объединяется с «Дикси» и «Бристолем»

Ведомостивчера в 13:24
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Автоматически обработано 7199 источников, обновлено в 06:13, Ашберн
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Экономика

«Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объявили о слиянии

Торговые сети «Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объединятся в одну компанию, которая станет третьим по величине продовольственным ритейлером в России после X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнита».
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