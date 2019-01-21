«Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объявили о слиянииИзвестия вчера в 11:36

В результате слияния появится третий по обороту розничный ритейлер в России, говорится в сообщении. В объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву будет принадлежать 51%, а Студенникову – 49%. Под торговыми марками «Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» в России работает более 13 000 магазинов.

с чего всё началось

На российском рынке под торговыми марками «Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» в России работает более 13 тыс. магазинов. По данным «Infoline-Аналитика», общая выручка трех сетей в январе–июне 2018 года составила в 312,7 млрд рублей. В конце декабря в «Красном&белом» прошли обыски.

«Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объявили о слиянии

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