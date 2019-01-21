Экономика

«Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объявили о слиянииИзвестия вчера в 11:36

На российском рынке под торговыми марками «Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» в России работает более 13 тыс. магазинов. По данным «Infoline-Аналитика», общая выручка трех сетей в январе–июне 2018 года составила в 312,7 млрд рублей. В конце декабря в «Красном&белом» прошли обыски.
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с чего всё началось

Владельцы «Дикси», «Бристоля» и «Красное & белое» объединяют бизнес

Владельцы «Дикси», «Бристоля» и «Красное & белое» объединяют бизнес На российском рынке продовольственного ритейла готовится одна из крупнейших сделок: сети «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое» объединятся в одну компанию.
Коммерсантъвчера в 10:08

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Эксперты: слияние «Дикси», «Бристоль» и К&Б не приведет к росту цен на алкоголь

ТАСС12:21

ФАС не получала ходатайств об объединении «Дикси», «Бристоля» и «К&Б»

РИА Новости05:57

Ритейлеры «Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» договорились об объединении

Интерфаксвчера в 10:40

Слиятельная персона: как Кесаев стал бенефициаром 3-го ретейлера страны

РБКвчера в 13:57

«Красное&Белое», «Дикси» и «Бристоль» договорились о слиянии

Forbesвчера в 10:30

Владельцы «Дикси», «Бристоля» и «Красного & белого» объединяют бизнес

Коммерсантъвчера в 15:42

Зачем «Красное и белое» объединяется с «Дикси» и «Бристолем»

Ведомостивчера в 13:24
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Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 13:53, Ашберн
Происшествия

В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

Обновлено в 06:49
Происшествия

Поиски пропавшего самолета с футболистом Сала приостановлены

В районе Ла-Манша приостановлены поиски легкого одномоторного самолета Piper Malibu, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает Le Monde.
Обновлено в 13:17
Происшествия

Пассажир рейса Сургут—Москва потребовал направить самолет в Афганистан

Один из пассажиров самолета, вылетевшего из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Обновлено в 05:53
Технологии

Bell: Дуров запустит блокчейн-платформу Telegram в марте

Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес

Появилось видео конфликта Виторгана и Богомолова из-за Собчак

В ролике, размещенном РЕН ТВ, можно заметить, как в заведение в центре Москвы 21 января вечером заходит Виторган и просит официантку провести его к столику, где Богомолов, предположительно, сидел с супругой актера - телеведущий, актрисой, бывшим кандидатом в президенты России Ксенией Собчак.
Обновлено в 11:33
Политика

Завершатся ли успехом переговоры Путина и Абэ о мирном договоре

22 января в Москве пройдет юбилейная, 25-я встреча премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина, в ходе которой стороны обсудят решение курильского вопроса.
Обновлено вчера в 15:08
Авто

Renault выводит на рынок другой Renault Logan Crossover

В Эквадоре стартовали продажи «приподнятой» версии седана Renault Logan под характерным названием Crossover.
Обновлено в 03:03
Общество

Собянин призвал провести экспертизу по дому Булошникова

Обновлено в 10:08
Авто

Минпромторг показал видео создания «президентского» лимузина Aurus

Минпромторг опубликовал на своем канале в сети YouTube видео «Как создавался AURUS», рассказывающее об истории разработки и запуска в производство президентского лимузина Aurus Senat, являющегося частью проекта «Кортеж».
Обновлено в 10:57
Происшествия

Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции

Обновлено в 08:40
Экономика

Сбербанк признан вторым по силе брендом мира

Самым дорогим российским брендом в рейтинге по-прежнему является Сбербанк — 139-е место (минус десять позиций за год).
Обновлено в 06:02
Авто

Владелец Jaguar XJ отсудил у импортёра более 40 млн рублей

Обновлено в 10:18
Авто

Renault показал обновленный ситикар Twingo

Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
Обновлено в 08:39
Кино

Объявлены номинанты на «Оскар-2019»

Обновлено в 09:17
Технологии

Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon

Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon, доступ к которым ранее ограничили для блокировки Telegram.
Обновлено в 04:28
Авто

Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру

Обновлено в 12:47
Происшествия

Буксир с пострадавшими на танкерах моряками прибыл в Керчь

Буксир «Меркурий» с пострадавшими во время пожара на двух танкерах в Чёрном море моряками прибыл в порт города Керчи.
Обновлено в 11:07
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на 570 млн евро

Европейская комиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570,6 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей в Европе.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Защита Уилана обжалует его арест по делу о шпионаже

Защита гражданина четырех государств Пола Уилана, обвиняемого ФСБ России в шпионаже, продолжит обжалование решения суда о его заключении под стражу, заявил адвокат Владимир Жеребенков.
Обновлено в 05:34
Авто

Обновленный пикап Mitsubishi L200 появится в России весной

В марте 2019 года российские дилеры бренда Mitsubishi начнут продажи обновленного пикапа L200.
Обновлено в 11:21
Авто

BMW «копейка» и Mercedes A-Class могут породниться

Компании BMW и Mercedes-Benz могут заняться совместной разработкой компактных автомобилей.
Обновлено вчера в 09:45
Наука

Ученые обнаружили в костях человека кровеносные сосуды

Обновлено в 13:18
Футбол

Усэйн Болт завершил карьеру футболиста

Прославленный легкоатлет из Ямайки 32-летний Усэйн Болт решил завершить едва начавшуюся карьеру футболиста.
Обновлено в 12:41
Спорт

WADA сохранило РУСАДА статус соответствия кодексу организации

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) оставил неизменным статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), без применения санкций и лишения соответствия кодексу международной организации.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Подростки устроили массовое побоище в Твери

Обновлено в 08:01
Политика

Путин запретил использование мигалок не входящим в МЧС спасателям

Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий не входящим в систему МЧС спасателям устанавливать на автомобили специальные световые и звуковые сигналы.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Певца Криса Брауна задержали в Париже по обвинению в изнасиловании

Популярного американского певца Криса Брауна задержали в Париже по обвинению в изнасиловании, сообщили источники во французских правоохранительных органах.
Обновлено в 07:50
Футбол

«Локомотив» обыграл «Зенит» в Кубке «Матч Премьер»

Обновлено в 13:50
Происшествия

Присяжные оправдали фигурантов по делу об обстреле полицейских

Присяжные в Санкт-Петербургском городском суде вынесли оправдательный вердикт в отношении обвиняемых по делу о разбойном нападении в декабре 2015 года на автомобиль полицейских, которые перевозили зарплату для нелегальных мигрантов, сообщает во вторник объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).
Обновлено в 11:50
Экономика

Dyson перенесет штаб-квартиру в Сингапур

В прошлом году Dyson сообщила о том, что начнет производить электромобили в Сингапуре.
Обновлено в 13:17
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Игорь Альбертович Кесаев
Российский предприниматель
Предприниматель. Владелец и президент Группы компаний «Меркурий» в которую, в частности, входят крупнейший в России табачный дистрибьютор Группа компаний «Мегаполис», розничная сеть «Дикси» и крупный девелопер - «Меркурий Девелопмент».
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