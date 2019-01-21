«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» решили объединитьсяИнтерфакс 10:30

Владельцы «Дикси», «Бристоля» и «Красное & белое» объединяют бизнес На российском рынке продовольственного ритейла готовится одна из крупнейших сделок: сети «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое» объединятся в одну компанию.

с чего всё началось

Игорь Кесаев и Сергей Кациев, бенефициары группы компаний "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль"), и Сергей Студенников, бенефициар ритейлера "Красное и белое", договорились об объединении этих компаний в единый розничный бизнес.

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» решили объединиться

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