Футбол
Дикань: Ракицкий знал, на что шёлНева Спорт 01:02
Фамилия Ракицкого исчезла из состава сборной на сайте Федерации футбола Украины после того, как защитник присоединился к петербургскому клубу. В комментарии для «Чемпионата» Дикань одобрил переход Ракицкого в «Зенит» и отметил, что защитник знал, на что шёл, когда принимал решение.
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Общество
Стали известны первые результаты проверок качества бензина в России
Специалисты изучили качество бензина на шестидесяти АЗС в Ставропольском крае, говорится в совместном исследовании Роскачества, Минпромторга и Росстандарта.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Описана реакция Кокорина и Мамаева на второе продление ареста
Заседание состоялось в среду, 6 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Кокорину и Мамаеву до 8 апреля.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия
ФСБ задержала 30 членов банды фальшивомонетчиков
Как сообщает центр общественных связей ФСБ России, реализация и сбыт крупных партий поддельных денежных знаков проходили в 20 регионах страны.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
Аналитики из Швеции: Россия готовится к полномасштабной войне
Обновлено вчера в 20:54
Авто
BMW отзывает в России почти 30 тысяч автомобилей
Согласно сообщению, под отзыв попадает 28 631 автомобиль марки BMW F-серии, среди которых 19 919 машин были проданы в период с 2011 по 2015 годы, ещё 8 712 — с 2014 по 2016 год.
Обновлено вчера в 14:26
Политика
СМИ сообщили о «причастности» ещё одного человека к делу Скрипалей
Издание The Daily Telegraph со ссылкой на неназванные источники сообщило, что к делу об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может быть причастен ещё один россиянин.
Обновлено в 03:10
Авто
Hyundai Creta занял первое место в России по итогам январских продаж
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Волкер оценил ситуацию с наблюдателями из России на выборах на Украине
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что наблюдателей из России можно допустить к работе на выборах украинского президента, если они войдут в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
Обновлено в 02:45
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин
Две трети российских мужчин трудоспособного возраста (70 процентов) умирают из-за проблем, вызванных алкоголем.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Кладка аварийного дома в Саратове обрушилась под тяжестью снега
Кирпичная кладка частично обрушилась 7 февраля из-под кровли аварийного жилого двухэтажного дома в центре Саратова.
Обновлено в 02:02
Общество
В Хабаровском крае зарегистрировали 50-градусные морозы
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края в ночь на четверг синоптики зарегистрировали 50-градусные морозы.
Обновлено в 00:26
Технологии
Google начал удалять ссылки на запрещенные в России сайты
Американский поисковик Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России, заметил и рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной интернет-компании.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде
Более 20 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовым автомобилем в Нижнем Новгороде, сообщает областной главк МЧС.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Нижнем Новгороде шесть человек отравились парами хлора в бассейне
Обновлено вчера в 11:52
Космос
Испробованы все способы связи с орбитальным телескопом «Спектр-Р»
Обновлено вчера в 20:59
Наука
Ученые предрекли климатический хаос на Земле
Обновлено в 02:11
Кино
Режиссера «Богемской рапсодии» сняли с номинации на премию BAFTA
Лауреаты премии BAFTA станут известны 10 февраля, но уже сегодня Британская киноакадемия предупредила: среди них не будет Брайана Сингера.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
У биатлониста Антона Шипулина родилась дочь
Уроженец Тюмени биатлонист Антон Шипулин стал отцом во второй раз: у 31-летнего спортсмена и его супруги Луизы Сабитовой родилась дочка.
Обновлено в 02:20
Авто
Редкий гоночный Ferrari 1987 года ушел с молотка за 4,3 млн евро
Редкий гоночный суперкар Ferrari F40 LM 1987 года выпуска ушел с молотка на аукционе Sotheby’s за 4,3 миллиона евро.
Обновлено в 01:16
Авто
Новая Toyota Corolla появится в России со старым мотором
В основе нового поколения седана Toyota Corolla лежит высокотехнологичная платформа GA-C, благодаря которой автомобиль получил увеличенную жесткость кузова, заниженный центр тяжести и новую многорычажную подвеску.
Обновлено вчера в 11:10
Транспорт
В Симферополе открыли для движения объездную дорогу за 6 млрд рублей
Объект федерально-целевой программы развития Крыма стоимостью более шести миллиардов рублей — девятикилометровый участок объездной дороги Дубки-Левадки в Симферополе - в четверг открыт для движения транспорта, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:27
Культура
Мультсериал «Симпсоны» продлили еще на два сезона
Обновлено в 02:03
Происшествия
На Западно-Сургутском месторождении произошел взрыв
Один человек погиб в результате взрыва в районе Западно-Сургутского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
В ХМАО задержаны участники «Свидетелей Иеговы»
Сотрудники Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре задержали в городе Урай участников ячейки «Свидетелей Иеговы»*.
Обновлено в 03:16
Авто
Презентован обновленный Volkswagen Passat
Volkswagen рассказал о новой версии Passat, которую автоконцерн собирается представить в марте текущего года на Женевском автосалоне.
Обновлено вчера в 06:23
Политика
В Японии отказались от фразы «незаконная оккупация Курил»
В Токио во время ежегодного общенационального съезда за «возвращение Курил», проходящего в День «северных территорий», впервые не использовалась фраза о «незаконной оккупации» островов Россией, пишет агентство Kyodo.
Обновлено вчера в 23:10
Авто
Старая «Волга» взяла на буксир Tesla
ГАЗ-3102 взяла на буксир Tesla Model X, оснащаемую батареей на 100 кВт/час.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Псковскую журналистку Прокопьеву вызвали на допрос к следователю
Псковская журналистка Светлана Прокопьева, подозреваемая в призывах к терроризму, вызвана на допрос в следственное управление Следственного комитета по Псковской области.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
Друга Бутиной обвинили в США в мошенничестве и отмывании денег
Обновлено вчера в 22:03
Культура
Математика Алана Тьюринга признали величайшей личностью ХХ века
BBC провела опрос среди своих зрителей, в котором выявила величайшую личность ХХ столетия.
Обновлено в 02:44