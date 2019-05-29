Футбол
Дик Адвокат рассказал о победе над «Витессом» СлуцкогоМатч ТВ вчера в 20:11
Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат прокомментировал победу над «Витессом» в финальном матче за выход в Лигу Европы (2:0). — Это прекрасное чувство — попадание в еврокубки по итогам сезона. Это дает очень приятные ощущения.
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Происшествия
Хлопок газа разрушил дом в Воронеже, есть пострадавшие
Обновлено в 05:39
Наука
Эксперименты на обезьянах дали новые подсказки об эволюции их языка
Последние удачные эксперименты на обезьянах дали новые подсказки ученым о происхождении языка, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Первый зарубежный визит Владимир Зеленский нанесёт в Брюссель
Отмечается, что в ходе визита Зеленский намерен встретиться с главой Евросовета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.
Обновлено в 06:26
Политика
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Футбол
«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:48
Транспорт
Госдума выступила против повышения штрафов за повторное нарушение ПДД
С предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации, выступила Госавтоинспекция России.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Дакота посетовала на ухаживания женатого мужчины
Обновлено в 05:48
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Политика
Глава ВЦИОМ объяснил причину падения рейтинга Путина
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров объяснил, почему произошло падение рейтинга президента Владимира Путина.
Обновлено в 01:37
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Авто
Nissan — Renault — Mitsubishi обсуждает слияние с Fiat Chrysler
Правление автомобильного альянса Nissan — Renault — Mitsubishi еще не пришло к единому мнению по предложению компании Fiat Chrysler о частичном слиянии на паритетной основе.
Обновлено в 00:32
Политика
Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС
На саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин сообщил о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств Союза.
Обновлено в 05:06
Политика
Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе
Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
Обновлено вчера в 06:41
Здоровье
В Москве откроется бесплатный реабилитационный центр для наркозависимых
Летом в центре столицы появится церковный реабилитационный центр для наркозависимых.
Обновлено 27 мая в 09:36
Футбол
Ривалдо: для победы в Лиге чемпионов «Барселоне» не хватает Неймара
Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо выразил мнение, что для успеха в Лиге чемпионов каталонской команде не хватает нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
Обновлено в 03:42
Общество
В России предложили создать отцовский капитал
В России может появиться так называемый отцовский капитал — субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка.
Обновлено в 05:38
Общество
Двери туалета сняли во время ЕГЭ в пензенской школе
В городе Заречном Пензенской области разгорелся скандал из-за отсутствия во время ЕГЭ дверей в туалете.
Обновлено в 01:41
Здоровье
В Томске девушке удалили из желудка полкилограмма волос
Врачи больницы скорой помощи в Томске провели операцию и изъяли из желудка 16-летней девушки ком волос весом 500 граммов.
Обновлено в 06:04
Происшествия
«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения
«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Уволенный из армии мужчина пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти
В Ленобласти задержали мужчину, уволенного из армии по компрометирующим обстоятельствам.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Напавший на школьницу в Вольске подросток задержан следователями
Напавший на школьницу с топором подросток в одой из школ Вольска задержан.
Обновлено в 06:48
Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании
Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что государство не должно платить "за косяки" Транснефти.
Обновлено в 06:23
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Во Львове протестующие ворвались в горсовет
Группа протестующих выломала дверь в здание городского совета Львова и ворвалась внутрь.
Обновлено в 06:12
Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Авто
Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf от студентов
Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf в рамках фестиваля Worthersee, проходящего в Австрии.
Обновлено в 06:26