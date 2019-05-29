Футбол
Дик Адвокат рассказал о победе над «Витессом» СлуцкогоМатч ТВ вчера в 20:11
Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат прокомментировал победу над «Витессом» в финальном матче за выход в Лигу Европы (2:0). — Это прекрасное чувство — попадание в еврокубки по итогам сезона. Это дает очень приятные ощущения.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Политика
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с «россиянкой» в Австрии
Россия проведет дополнительную проверку новых сообщений, касающихся политического скандала в Австрии, и затем проинформирует ОБСЕ относительно распространенного в СМИ видео, говорится в аккаунте в Facebook официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Обновлено в 05:17
Политика
Саакашвили сообщил, что Порошенко трижды предлагал ему стать премьером
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что экс-глава Украины Пётр Порошенко несколько раз предлагал ему стать премьер-министром.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
В семье Пугачевой отпразднуют новую свадьбу
Певица давала Владу по 150 тысяч рублей в месяц на содержание первой жены и сына, перестала делать это, когда узнала, что деньги шли на покупку запрещенных веществ, и стала передавать семье племянника продукты.
Обновлено в 05:16
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Сперва в решающем матче второго по значимости еврокубка встретятся "Арсенал" и "Челси", а 1 июня за победу в Лиге чемпионов поспорят "Ливерпуль" и лондонский "Тоттенхэм".
Обновлено вчера в 17:52
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Хоккей
Зеленский предоставил гражданство Украины хоккеисту из России
Российский хоккеист Александр Костиков, который играет в клубе "Донбасс", получил украинское гражданство, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:15
Авто
Грядущий BMW iNext похвастался большим изогнутым экраном
Сегодня компания сообщила, что паркетник получит Curved Display — ориентированный на водителя изогнутый экран по центру передней панели.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
Группировка вора в законе Циркача трижды похитила россиянина
В Московской области полицейские задержали пятерых участников организованной преступной группы (ОПГ), находящейся под руководством вора в законе, известного в криминальных кругах как Циркач.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Семьи погибших в Сирии военных через суд добились выплаты компенсаций
Семьи погибших в 2018 году в Сирии военных из Читинской области доказали через суд свое право на выплаты. Об этом сообщает «Комменрсантъ».
Обновлено в 03:49
Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Технологии
В России появился телефон с квантовым шифрованием
Серийное производство первых партий квантового телефона должно начаться к концу 2019 г. «Инфотекс» собирается продавать его в первую очередь крупным корпорациям, поскольку утечки данных чаще всего связаны с разглашением информации сотрудниками, рассказал на презентации гендиректор компании Андрей Чапчаев.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Государство поможет многодетным семьям погасить ипотеку
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие
В Крыму нашли массовое захоронение армии князя Василия Долгорукова
В районе Армянска на севере Крыма удалось идентифицировать останки захороненных солдат числом примерно в 800 человек, заявил гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 05:06
Здоровье
СМИ: власти Таиланда разрешили туристам употреблять марихуану
Тайские власти разрешили пользоваться наркотиком растительного происхождения.
Обновлено в 02:14
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Путин на полях саммита ЕАЭС провел встречу с Додоном
Президент России Владимир Путин провел на полях саммита Евразийского экономического союза отдельную встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Обновлено в 04:53
Гаджеты
Apple презентовала новый iPod Touch
Очередное устройство Apple было представлено во вторник, 28 мая. Речь идёт о новом мультимедийном проигрывателе iPod Touch.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
Заведующая сургутским детсадом уволилась после «кабаньего» стриптиза
В Сургуте заведующая детсадом "Золотая рыбка" написала заявление об увольнении после появления видео с корпоратива, на котором был исполнен костюмированный стриптиз.
Обновлено в 04:39
Транспорт
ГИБДД предложила серьезно увеличить штрафы за повторное нарушение ПДД
Замглавы ГИБДД подчеркнул, с каждым годом число нарушений ПДД, которые фиксируют камеры, увеличивается на 10%.
Обновлено вчера в 06:08
Происшествия
Уволенный из армии мужчина пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти
РЕН ТВ установил личность мужчины, уволенного из армии, который пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти: по некоторым данным, им оказался Владимир Дзебниаури.
Обновлено в 04:50
Транспорт
Строить станцию метро «Коммунарка» в Москве планируется в конце года
Начать строительство станции метро "Коммунарка" Коммунарской линии метро планируется в конце 2019 года, сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксёнов.
Обновлено в 04:16
Политика
На фоне напряженности в Косово задержан россиянин
Президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании российского гражданина Михаила Краснощенкова на севере Косово.
Обновлено вчера в 05:13
Авто
Правительство рекомендовало PSA изменить заявку на СПИК
Правительство Российской Федерации рекомендовало альянсу Peugeot и Citroen (PSA) скорректировать свою заявку на специальный инвестиционный контракт (СПИК), которые дает налоговые льготы в обмен на инвестиции в производство.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете
Стоимость процедуры составила 59 тысяч рублей, что подтверждено актом выполненных работ.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана рассказал о планируемой 1 марта 2014 года спецоперации по «разблокированию воинских частей» в Крыму.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика
Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов
Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
Обновлено в 04:31
Здоровье
В России изменились правила ОМС
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС).
Обновлено вчера в 01:18
Гаджеты
MediaTek 5G SoC: платформа для смартфонов нового поколения
Компания MediaTek в рамках выставки Computex 2019 анонсировала интегрированную аппаратную платформу для мобильных устройств с поддержкой сотовой связи пятого поколения (5G).
Обновлено в 03:03