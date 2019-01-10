Футбол

Дик Адвокат покинет «Утрехт» по окончанию сезона
Вести.Ru
вчера в 22:18

Бывший тренер сборной России и "Зенита" Дик Адвокат покинут "Утрехт" по окончанию сезона. В настоящее время команда Адвоката занимает восьмое место в таблице голландского чемпионата. 71-летний Дик Адвокат сам изъявил желание уйти.
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